El Cabildo desbloquea el proyecto del futuro Matadero Insular

El Cabildo de Tenerife ha dado un nuevo impulso al proyecto del nuevo Matadero Insular, una infraestructura considerada estratégica para reforzar el sector primario de la Isla y sustituir las actuales instalaciones, que han quedado obsoletas y deben adaptarse a las exigencias de la normativa europea. La Corporación insular ha aprobado encargar a Tragsatec la redacción del proyecto de ejecución, por un importe de 580.000 euros y un plazo de 15 meses.

La actuación se desarrollará en el Polígono Agropecuario Comarcal de Los Rodeos, en El Ortigal (La Laguna), junto al recinto al uso. El objetivo es promover su tramitación con la máxima celeridad, después de que el proyecto fuera declarado de interés insular en 2024. El nuevo matadero ocupará una parcela de 17.094 metros cuadrados y contará con una nave industrial de dos plantas y unos 6.000 metros cuadrados de superficie útil. El proyecto contempla tres líneas de sacrificio para ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, además de espacios preparados para futuras ampliaciones.

Uno de los megaproyectos clave de Tenerife

La aceleración de esta infraestructura corre a cargo de la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, una unidad especializada creada por el Cabildo para desbloquear y agilizar iniciativas consideradas estratégicas para Tenerife. Bajo la dirección de Alicia Leirachá, trabajan de forma transversal con las distintas áreas de la Corporación para reducir los tiempos administrativos y facilitar la ejecución de proyectos complejos.

El nuevo matadero forma parte de las siete grandes actuaciones prioritarias que actualmente aborda esta unidad, junto a la transformación de los terrenos de la antigua Refinería de Santa Cruz, la Ciudad del Cine de Adeje, nuevas instalaciones energéticas y logísticas, la modernización de Puerto de la Cruz, la protección de Las Galletas frente al cambio climático y un nuevo albergue insular de animales.