Una enfermera del SUC guía por teléfono el nacimiento de un bebé prematuro en Tenerife

Una enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ayudó por teléfono al nacimiento de un bebé que llegó al mundo de madrugada en el domicilio de su madre, en Guía de Isora, Tenerife.

La mujer, embarazada de 34 semanas, comenzó a sentir fuertes dolores en su vivienda. Al tratarse de su segundo embarazo y ante la posibilidad de que el nacimiento fuera inminente, la profesional del SUC que atendió la llamada comenzó a darle instrucciones y a transmitirle tranquilidad mientras los recursos sanitarios se desplazaban hasta el domicilio.

Las indicaciones durante el parto

Durante la fase expulsiva, la enfermera coordinadora guió a la mujer paso a paso para que pudiera afrontar el nacimiento con seguridad. Entre las indicaciones, le explicó cómo comprobar que el bebé no tuviera vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello.

Finalmente, el bebé nació antes de que llegara la asistencia sanitaria presencial. La enfermera indicó entonces a la madre que cogiera al recién nacido con suavidad y lo colocara piel con piel sobre su pecho.

También le explicó cómo limpiar las vías respiratorias del bebé y cómo arroparlo para evitar que perdiera calor.

La profesional le pidió además que estimulara al recién nacido hasta comprobar que reaccionaba. Poco después se escuchó el llanto del bebé, una señal que apuntaba a que se encontraba en buen estado.

Madre y bebé, trasladados al hospital

Poco después llegó al domicilio una ambulancia medicalizada del SUC, cuya dotación estaba formada por un médico, un enfermero y un técnico.

El equipo sanitario comprobó el estado tanto de la madre como del recién nacido y se encargó de su asistencia y preparación para el traslado.

Ambos fueron trasladados posteriormente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresaron en buen estado general.

El caso pone de manifiesto el papel de la teleasistencia del SUC en situaciones en las que la atención sanitaria presencial todavía no ha llegado y es necesario proporcionar instrucciones a los alertantes para actuar ante una emergencia.