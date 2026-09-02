El Chorrillo se transformará en un nuevo pulmón industrial de Santa Cruz con una inversión de casi 13 millones de euros

El Chorrillo se prepara para convertirse en un nuevo pulmón industrial de Santa Cruz de Tenerife. El enclave, promovido por el Cabildo de Tenerife y situado junto al Polígono de San Isidro y el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas (PCTT), afrontará una urbanización de casi 13 millones de euros. Esto permitirá transformar en 26 meses unas 29 hectareas del entorno, equivalente a 40 campos de fútbol, en otro espacio para la actividad económica. El Cabildo aprobó este miércoles de forma inicial, a través de su Consejo de Gobierno, este proyecto de interés insular.

Ante la falta de suelo industrial disponible en la capital, está planificado desde 1992 y fue declarado de Interés Estratégico por el Gobierno de Canarias en 2016. En el entorno se encuentra el Polígono de San Isidro-El Chorrillo, conocido como La Campana, en el término municipal de El Rosario, que ha arrastrado durante años problemas de deterioro y obsolescencia en sus infraestructuras. Esta situación ha motivado un plan de rehabilitación integral con una inversión pública cercana a los 15 millones de euros para renovar sus calles, redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales.

Suelo de uso industrial

No obstante, el nuevo proyecto se centra en ordenar y urbanizar el ámbito de El Chorrillo. La actuación establece una nueva distribución de viales, parcelas y espacios libres y clasifica los terrenos como Suelo Urbanizable Ordenado (SUOR) de uso industrial. También plantea mejorar la conexión con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y resolver la compleja topografía de la zona, con desniveles superiores a los 50 metros, mediante un vial de gran longitud concebido como rambla.

El nuevo desarrollo industrial incorporará en su ordenación las infraestructuras necesarias para dar servicio al futuro polígono y reforzar el funcionamiento del entorno, desde una EDAR de carácter comarcal para Santa Cruz, La Laguna y El Rosario de 26 metros cuadrados, hasta la ampliación de las instalaciones de gestión de residuos y el cierre del anillo eléctrico del Suroeste de media tensión, una actuación clave para mejorar la seguridad y capacidad de la red energética. En este sentido, la actuación incluye una subestación de 66/20 kV, conectada a la línea Candelaria-Geneto, para garantizar todo el suministro del nuevo sector, además de medidas de eficiencia, adaptación al cambio climático, accesibilidad e integración paisajística para reducir el impacto de la transformación sobre el territorio.

Toda esta transformación en El Chorrillo tendrá que convivir con los yacimientos del lugar, como la Zona Arqueológica Lomo Gordo I, declarada Bien de Interés Cultural, y la estación de grabados de Lomo Gordo II, donde se conservan manifestaciones de arte rupestre sobre afloramientos rocosos. Para ambos espacios se establecen medidas específicas de protección, entre ellas una distancia mínima de cinco metros respecto al panel situado más al suroeste y la obligación de preservar los bienes incluidos en las zonas ajardinadas. La idea es que todo movimiento de tierra cuente con un seguimiento permanente para detectar y controlar cualquier posible afección durante las obras.