Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla

El minigolf recuperó su color, los bancos encontraron de nuevo su sitio bajo las palmeras y los jardines empezaron a recuperar el verde sin mangueras, a golpe de garrafas de agua. Hasta hace no mucho, esos mismos rincones de Costa del Silencio, en Arona, acumulaban basura, malas hierbas, escombros, grafitis y ramas caídas. Para cambiar la imagen, los vecinos se enfundaron los chalecos fluorescentes y salieron con bolsas, escobas y herramientas. A veces eran dos; otras, 10 , 15 o hasta 22. Más de mil días después de aquella primera limpieza, aquella pequeña cuadrilla es ya una asociación de 50 voluntarios que este mes cumple tres años.

Todo comenzó en septiembre de 2023, cuando Hannelore Ottevaere, una vecina de origen belga residente en Costa del Silencio desde hacía más de dos décadas, decidió publicar en Facebook una petición de ayuda para limpiar unos terrenos privados junto a la urbanización Chayofita. “A aquella primera convocatoria acudieron apenas tres personas. La siguiente limpieza sumó a más vecinos y la siguiente a otros tantos”, recuerda. Sin apenas darse cuenta, aquella llamada en redes empezó a convertirse en una cita habitual para un grupo cada vez mayor de residentes.

Los murales de Costa del Silencio Limpio en el Parque Damon / Arturo Jiménez

La Chernobyl de Tenerife

Unas semanas después, los voluntarios, algunos llegados de diferentes partes del mundo, entraron en la urbanización Ten-Bel y convirtieron el Parque Damon, al que bautizaron como "la Chernobyl de Tenerife", en su particular centro de operaciones. "El espacio llevaba años alejado de la vida cotidiana de muchos vecinos y acumulaba maleza, residuos, escombros y malos dibujos a aerosol", explica la presidenta. Desde entonces, las limpiezas se repiten dos o tres veces por semana y ya han podado, plantado, regado, pintado y reparado senderos hasta devolver el uso a un espacio que parecía perdido.

Hannelore Ottevaere junto a otros voluntarios en el Parque Damón / Arturo Jiménez

Y no es casualidad que llegara a ese estado. Ten-Bel nació hace 61 años como un gran complejo turístico privado y nunca llegó a ser recepcionado por el Ayuntamiento de Arona, por lo que el mantenimiento de sus calles, parques y demás espacios comunes corresponde a los propietarios y no al Consistorio. No obstante, el deterioro acumulado durante décadas y la falta de conservación por parte de sus dueños han dejado buena parte del recinto en un estado de abandono que ha llevado a los propios vecinos a organizarse para recuperar estos lugares.

Adopta una palmera

Una tarea que, con el tiempo, ha ido mucho más allá de las bolsas de basura. La asociación cuenta con "un programa para adoptar palmeras mediante donaciones que financian su poda", según explica Wanda Ortiz, vicepresidenta de Costa del Silencio Limpio. Puertorriqueña que alterna su residencia entre Tenerife y Estados Unidos, Ortiz ha impulsado también una biblioteca gratuita al aire libre, donde los vecinos pueden coger o intercambiar libros, y dispensadores de bolsas para recoger los excrementos de las mascotas.

Un vecino usando la biblioteca gratuita / Arturo Jiménez

"Es bonito cuidar con cariño y con amor el lugar donde vivimos, mantenernos activos y, sobre todo, pasar buenos ratos entre amigos", cuenta la italiana Silvia Motta, secretaria de la asociación. Cada voluntario aporta lo que mejor sabe hacer. Olga Lvova, por ejemplo, puso sus conocimientos de diseño al servicio del barrio y ha contribuido a devolver el color a paredes que durante años estuvieron cubiertas de pintadas con distintos murales. "Para mí, poner lo que sé hacer al servicio de un lugar que sentimos nuestro es una forma de devolverle vida y conseguir que los vecinos vuelvan a disfrutarlo", explica mientras recoge un par de latas vacías.

Colectivo Costa del Silencio Limpio / Arturo Jiménez

Voluntarios de todo el mundo

Ahora, ni la lluvia, ni las tormentas, ni las borrascas, ni siquiera el calor que asfixia a los municipios del sur de la Isla frenan a la asociación, que reúne a voluntarios de distintas nacionalidades, algunos residentes todo el año y otros que regresan durante los meses de invierno. Para sostener esta actividad, Costa del Silencio Limpio ha tenido que dotarse de medios propios, como seguro de responsabilidad civil, herramientas y una furgoneta, además de recursos obtenidos mediante donaciones, comercios colaboradores y acciones solidarias, como calendarios y tómbolas, cuya recaudación se destina, entre otros fines, a refugios de animales.

La sala de herramientas del Parque Damón / Andrés Gutiérrez

Tres años después, los chalecos fluorescentes y las cizallas ya forman parte del paisaje de Costa del Silencio. "Empezamos queriendo limpiar un poco y ahora sentimos que estamos recuperando nuestro barrio entre todos", resume la presidenta, antes de ponerse, un día más, a quitar hierbajos. Más de mil días después de aquella primera jornada, todavía quedan, entre aceras picadas y palmeras por podar, muchos rincones por recuperar.