Más calor en Tenerife: la Aemet avisa de que subirán de nuevo las temperaturas este jueves

Las temperaturas volverán a subir aún más en Canarias este jueves, cuando se anuncian valores que rozarán o rebasarán los 30 grados a lo largo de todo el archipiélago, en un día de cielos con nubes, claros y calima y viento flojo a moderado, según espera la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

La máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 28 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 23 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que el viento se espera de norte a nordeste y flojo a moderado.

También habrá vientos de norte a nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 5 a 6 con posibles repuntes de 7 y habrá marejada a fuerte marejada con áreas de mar gruesa, así como mar de fondo de 1 a 2 de norte a nordeste.

Previsión por Islas

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres y vertiente norte. Se podrán alcanzar 30 °C en zonas bajas tanto del sur como de la vertiente sur del área metropolitana. Viento del nordeste flojo a moderado. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 23 30

La Gomera

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. No se descarta alcanzar 30 °C en zonas bajas del sur. Viento del nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 24 29

La Palma

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte y este. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas del sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 20 29

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso; máximas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas sureste y extremo oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 17 21

Lanzarote

Intervalos de nubes bajas y altas, abriendo amplios claros durante la tarde. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, principalmente en zonas de interior. No se descarta alcanzar 30 °C en el sudeste. Viento de norte a nordeste, flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 22 31

Fuerteventura

Intervalos de nubes bajas y altas, abriendo amplios claros durante las horas centrales y la tarde. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas sin cambios o en ligero ascenso en zonas de interior y vertiente oeste. Probablemente se alcancen 30 - 32 °C en el sudeste. Viento de norte a nordeste, flojo a moderado.

Noticias relacionadas

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 21 28

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte y de nubes altas en general. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres y vertiente norte. Probablemente se alcancen 30 - 32 °C en medianías del sur y cumbres. Viento de norte a nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas del sureste y extremo oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 23 28