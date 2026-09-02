Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeLocalizan un cuerpo sin vida en TenerifeInterceptado un remolcador con drogaAteneo de La LagunaGofio para perros y gatosUniversidades públicas canariasCD TenerifePrograma Fiestas del Cristo de La Laguna
instagramlinkedin

Más calor en Tenerife: la Aemet avisa de que subirán de nuevo las temperaturas este jueves

La máxima llegará a los 30 grados en la capital de la Isla y los termómetros no bajarán de los 23

Mapa de previsión de temperaturas en Canarias para este jueves.

Mapa de previsión de temperaturas en Canarias para este jueves. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Las temperaturas volverán a subir aún más en Canarias este jueves, cuando se anuncian valores que rozarán o rebasarán los 30 grados a lo largo de todo el archipiélago, en un día de cielos con nubes, claros y calima y viento flojo a moderado, según espera la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

La máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 28 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 23 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que el viento se espera de norte a nordeste y flojo a moderado.

También habrá vientos de norte a nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 5 a 6 con posibles repuntes de 7 y habrá marejada a fuerte marejada con áreas de mar gruesa, así como mar de fondo de 1 a 2 de norte a nordeste.

Previsión por Islas

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres y vertiente norte. Se podrán alcanzar 30 °C en zonas bajas tanto del sur como de la vertiente sur del área metropolitana. Viento del nordeste flojo a moderado. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 23 30

La Gomera

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. No se descarta alcanzar 30 °C en zonas bajas del sur. Viento del nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 24 29

La Palma

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte y este. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas del sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 20 29

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso; máximas sin cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas sureste y extremo oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 17 21

Lanzarote

Intervalos de nubes bajas y altas, abriendo amplios claros durante la tarde. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, principalmente en zonas de interior. No se descarta alcanzar 30 °C en el sudeste. Viento de norte a nordeste, flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 22 31

Fuerteventura

Intervalos de nubes bajas y altas, abriendo amplios claros durante las horas centrales y la tarde. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas sin cambios o en ligero ascenso en zonas de interior y vertiente oeste. Probablemente se alcancen 30 - 32 °C en el sudeste. Viento de norte a nordeste, flojo a moderado.

Noticias relacionadas

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 21 28

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte y de nubes altas en general. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado ascenso en cumbres y vertiente norte. Probablemente se alcancen 30 - 32 °C en medianías del sur y cumbres. Viento de norte a nordeste flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en costas del sureste y extremo oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 23 28

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  3. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  4. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  5. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  6. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  7. El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
  8. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos

Más calor en Tenerife: la Aemet avisa de que subirán de nuevo las temperaturas este jueves

Más calor en Tenerife: la Aemet avisa de que subirán de nuevo las temperaturas este jueves

El Cabildo desbloquea el proyecto del futuro Matadero Insular

El Cabildo desbloquea el proyecto del futuro Matadero Insular

El Chorrillo se transformará en un nuevo pulmón industrial de Santa Cruz con una inversión de casi 13 millones de euros

El Chorrillo se transformará en un nuevo pulmón industrial de Santa Cruz con una inversión de casi 13 millones de euros

Sismicidad en Canarias: el IGN detecta un terremoto de 2.4 en Tenerife

Sismicidad en Canarias: el IGN detecta un terremoto de 2.4 en Tenerife

Oncología de La Candelaria atiende a más de 36.000 pacientes en 2025, un 7,6% más que el año anterior

Oncología de La Candelaria atiende a más de 36.000 pacientes en 2025, un 7,6% más que el año anterior

Arona reabre la oficina de la Policía Local de El Fraile para reforzar la seguridad en el sur

Arona reabre la oficina de la Policía Local de El Fraile para reforzar la seguridad en el sur

Tenerife destina 3,5 millones para mantener durante cinco años su red de compostaje comunitario

Tenerife destina 3,5 millones para mantener durante cinco años su red de compostaje comunitario

Una enfermera del SUC guía por teléfono el nacimiento de un bebé prematuro en Tenerife

Una enfermera del SUC guía por teléfono el nacimiento de un bebé prematuro en Tenerife
Tracking Pixel Contents