El Cabildo de Tenerife destina 86.000 euros a la ULL para impulsar su programación cultural

El Cabildo de Tenerife destinará 86.000 euros a la Universidad de La Laguna (ULL) para reforzar su programación cultural y promover distintos proyectos vinculados a la actividad académica y creativa de la institución.

La ayuda, concedida mediante una subvención nominativa, permitirá financiar tanto la programación de artes escénicas y musicales del Paraninfo de la ULL como iniciativas de interés cultural desarrolladas desde diferentes ámbitos de la universidad.

Del presupuesto total, 12.000 euros estarán destinados específicamente a las actividades escénicas y musicales que se desarrollen en el Paraninfo, mientras que los 74.000 euros restantes se dedicarán a proyectos culturales impulsados por la comunidad universitaria.

Literatura, artes visuales y pensamiento

Según explica el Cabildo, estas iniciativas buscan acercar a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía de Tenerife el conocimiento sobre la actividad creativa e investigadora que se desarrolla en distintos campos de la cultura.

Los proyectos podrán abordar ámbitos como la literatura, las artes visuales, las artes escénicas y musicales, la teoría de la cultura y el pensamiento, con el objetivo de favorecer la divulgación y mejorar el conocimiento histórico y crítico de estas disciplinas.

De esta manera, la financiación insular pretende respaldar la actividad cultural de la Universidad de La Laguna y contribuir a que los proyectos desarrollados desde el ámbito universitario tengan también una proyección hacia el conjunto de la sociedad de la isla.

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La subvención contempla, por tanto, dos líneas diferenciadas: el apoyo directo a la programación cultural del Paraninfo y la financiación de proyectos de interés cultural promovidos desde diferentes áreas de la ULL.