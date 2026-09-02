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El Cabildo de Tenerife destina 86.000 euros a la ULL para impulsar su programación cultural

La subvención permitirá financiar actividades escénicas y musicales en el Paraninfo y proyectos culturales vinculados a la Universidad de La Laguna

Una estudiante transita por el campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna.

Una estudiante transita por el campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna. / María Pisaca

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife destinará 86.000 euros a la Universidad de La Laguna (ULL) para reforzar su programación cultural y promover distintos proyectos vinculados a la actividad académica y creativa de la institución.

La ayuda, concedida mediante una subvención nominativa, permitirá financiar tanto la programación de artes escénicas y musicales del Paraninfo de la ULL como iniciativas de interés cultural desarrolladas desde diferentes ámbitos de la universidad.

Del presupuesto total, 12.000 euros estarán destinados específicamente a las actividades escénicas y musicales que se desarrollen en el Paraninfo, mientras que los 74.000 euros restantes se dedicarán a proyectos culturales impulsados por la comunidad universitaria.

Literatura, artes visuales y pensamiento

Según explica el Cabildo, estas iniciativas buscan acercar a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía de Tenerife el conocimiento sobre la actividad creativa e investigadora que se desarrolla en distintos campos de la cultura.

Los proyectos podrán abordar ámbitos como la literatura, las artes visuales, las artes escénicas y musicales, la teoría de la cultura y el pensamiento, con el objetivo de favorecer la divulgación y mejorar el conocimiento histórico y crítico de estas disciplinas.

De esta manera, la financiación insular pretende respaldar la actividad cultural de la Universidad de La Laguna y contribuir a que los proyectos desarrollados desde el ámbito universitario tengan también una proyección hacia el conjunto de la sociedad de la isla.

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La subvención contempla, por tanto, dos líneas diferenciadas: el apoyo directo a la programación cultural del Paraninfo y la financiación de proyectos de interés cultural promovidos desde diferentes áreas de la ULL.

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