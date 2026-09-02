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Las balsas de Tenerife comienzan septiembre al 43% de su capacidad total

Las reservas hídricas de la isla alcanzan los 2.168.444 metros cúbicos, un 4,2% más que el año anterior, a pesar de la sequía en el sur

Una balsa de Tenerife

Una balsa de Tenerife / E.D.

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Las balsas de Tenerife comienzan el mes de septiembre con 2.168.444 metros cúbicos de agua almacenada, lo que supone que las reservas se encuentran actualmente al 43% de su capacidad total, según los últimos datos del Cabildo de Tenerife.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha destacado la evolución positiva de las reservas respecto al año pasado. En concreto, el volumen almacenado supera en 420.089 metros cúbicos el registrado en septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 4,2%.

El norte concentra la mayor parte de las reservas

La situación de las balsas presenta diferencias importantes entre las distintas zonas de la isla. En el norte de Tenerife, las instalaciones se encuentran actualmente al 49,3% de su capacidad, con un volumen almacenado de 1.693.931 metros cúbicos.

En el sur, por su parte, las reservas alcanzan los 474.513 metros cúbicos, lo que sitúa el nivel de almacenamiento en el 29,6% de la capacidad.

Esta diferencia responde, entre otros factores, a la evolución de las reservas de agua regenerada durante los meses de verano.

La demanda del verano afecta al almacenamiento del sur

González ha explicado que la bajada registrada en los niveles de almacenamiento de la zona sur se debe principalmente a la disminución de las reservas de agua regenerada.

Esta situación está relacionada, por un lado, con la elevada demanda de consumo durante los meses de verano y, por otro, con la situación temporal de la balsa de Valle San Lorenzo, que ha permanecido fuera de servicio mientras se ejecutaban trabajos de mejora.

La balsa de Valle San Lorenzo volverá a estar operativa

La instalación de Valle San Lorenzo ha permanecido temporalmente fuera de servicio debido a las obras de reimpermeabilización de su geomembrana.

Según ha explicado el consejero de Sector Primario, los trabajos ya han finalizado y está previsto que a lo largo de septiembre la balsa vuelva a estar plenamente operativa.

Su puesta en funcionamiento permitirá incrementar progresivamente la capacidad de almacenamiento disponible en el sur de Tenerife y contribuir a la recuperación de los niveles de reserva de esta zona de la isla.

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Pese a las diferencias entre comarcas, el Cabildo destaca que el volumen total de agua almacenada en las balsas de Tenerife se encuentra por encima del registrado en el mismo periodo del año anterior.

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