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Arona reabre la oficina de la Policía Local de El Fraile para reforzar la seguridad en el sur

El punto de atención también dará servicio a Guaza, Las Galletas, Palm-Mar, Costa del Silencio, Guargacho y Parque La Reina

La oficina de la Policía Local de El Fraile, Arona

La oficina de la Policía Local de El Fraile, Arona / Ayuntamiento de Arona

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Arona ha vuelto a poner en servicio la oficina de la Policía Local de El Fraile con el objetivo de acercar la atención policial a los vecinos y reforzar la presencia de agentes tanto en este núcleo como en los barrios de su entorno.

La oficina se encuentra en el edificio del Centro Cívico de El Fraile, junto al Centro de Salud, en la calle San Sebastián de La Gomera. Desde este punto, la ciudadanía podrá realizar consultas, plantear demandas y efectuar gestiones relacionadas con la seguridad sin necesidad de desplazarse a otras dependencias policiales.

El servicio no se limitará a El Fraile. La oficina también prestará atención a Guaza, Las Galletas, Palm-Mar, Costa del Silencio, Guargacho y Parque La Reina, con el propósito de aumentar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta en esta zona del municipio.

31 nuevos agentes y 26 vehículos

La reapertura de la oficina se produce después del refuerzo de la plantilla de la Policía Local de Arona con 31 nuevos agentes incorporados durante los últimos meses.

Este incremento de efectivos ha permitido, según el Ayuntamiento, ampliar la capacidad operativa del cuerpo y aumentar la presencia policial en diferentes barrios del municipio.

A este refuerzo se suma la incorporación de 26 nuevos vehículos, entre los que se incluyen unidades de patrulla, motocicletas, un furgón de Atestados y un vehículo adaptado para la Unidad Canina.

La Policía Local también ha puesto en marcha una Unidad K9 formada por tres perros y una nueva unidad especial de drones. Asimismo, se ha reestructurado la Sección de Atestados para incrementar su especialización y capacidad de respuesta.

Más controles y dispositivos preventivos

El aumento de efectivos y medios materiales ha permitido ampliar durante los últimos meses los dispositivos preventivos desarrollados en distintos puntos de Arona.

Entre las actuaciones realizadas figuran controles de tráfico, intervenciones relacionadas con sustancias estupefacientes, vehículos de movilidad personal e infracciones administrativas, además de diferentes dispositivos destinados a reforzar la seguridad ciudadana.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha señalado que la reapertura responde al compromiso del Ayuntamiento con El Fraile y los núcleos de su entorno, con el objetivo de acercar la Policía Local a los barrios y mejorar la atención a los vecinos.

Por su parte, el concejal de Policía Local, Héctor Reyes, ha destacado que la recuperación de esta oficina se produce en un momento en el que el cuerpo cuenta con "más agentes, más medios y más capacidad operativa".

Además, el concejal ha recordado que la oficina de Los Cristianos reabrió en marzo de 2025 y ha señalado que la recuperación del punto de El Fraile supone un nuevo paso para incrementar la presencia policial en los barrios de Arona.

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El responsable municipal ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para incorporar nuevos medios y reforzar los servicios de la Policía Local en función de las necesidades que trasladen los vecinos.

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