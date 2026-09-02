La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados y viento moderado este miércoles en Tenerife
Tres islas están en prealerta por fenómenos costeros
La jornada de este miércoles en Tenerife estará marcada por los vientos y las altas temperaturas, que podrán alcanzar los 30 grados en el sur y el área metropolitana.
En concreto, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla espera intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde en el nordeste, mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo por la tarde.
Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, oscilando entre los 24 grados de mínimas y los 30 de máximas.
El viento también será predominante durante la jornada, soplando moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste. Brisas en costas del suroeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que estará nuboso en el norte de las islas montañosas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso en general, salvo intervalos de nubosidad alta en las islas orientales.
Calima ligera en altura en las islas más orientales durante la segunda mitad del día. Viento moderado del nordeste, que será fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada.
No se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día en el sureste y noroeste de las islas montañosas, interior sur de Lanzarote y sur de Jandía. Serán más probables en La Gomera y Gran Canaria.
Prealerta
La situación del mar también se espera que sea complicada. De ahí que el Gobierno de Canarias haya activado la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.
En este caso, se espera viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.
Se darán condiciones de marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.
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