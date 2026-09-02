Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMotorista fallecido en TenerifeReal Madrid - CB CanariasPrecio de la gasolina en CanariasPlan Renove de electrodomésticosPetite LorenaEstanques vacíos de Anaga, riesgo para las pardelas
instagramlinkedin

La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados y viento moderado este miércoles en Tenerife

Tres islas están en prealerta por fenómenos costeros

Tiempo del 30 de agosto al 4 de septiembre

Tiempo del 30 de agosto al 4 de septiembre

Windy / Meteored

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La jornada de este miércoles en Tenerife estará marcada por los vientos y las altas temperaturas, que podrán alcanzar los 30 grados en el sur y el área metropolitana.

En concreto, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla espera intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde en el nordeste, mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo por la tarde.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, oscilando entre los 24 grados de mínimas y los 30 de máximas.

Efectos del calor | 03/08/2026 | Fotógrafo: Andrés Gutiérrez Taberne | [idTask=267480] [Pinakes=3769950]

Personas paseando bajo una jornada de fuerte sol. / Andrés Gutiérrez

El viento también será predominante durante la jornada, soplando moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste. Brisas en costas del suroeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que estará nuboso en el norte de las islas montañosas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso en general, salvo intervalos de nubosidad alta en las islas orientales.

Calima ligera en altura en las islas más orientales durante la segunda mitad del día. Viento moderado del nordeste, que será fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

No se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día en el sureste y noroeste de las islas montañosas, interior sur de Lanzarote y sur de Jandía. Serán más probables en La Gomera y Gran Canaria.

Prealerta

La situación del mar también se espera que sea complicada. De ahí que el Gobierno de Canarias haya activado la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.

En este caso, se espera viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Se darán condiciones de marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  2. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  3. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
  4. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  5. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  6. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  7. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  8. Alcaldes y exalcaldes de Güímar se sentarán ante la justicia por vertidos de aguas residuales en febrero

La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados y viento moderado este miércoles en Tenerife

La Aemet anuncia temperaturas de hasta 30 grados y viento moderado este miércoles en Tenerife

Tres calles, un pique sano y más de 300 implicados: Tejina supera su reto más solidario

Tres calles, un pique sano y más de 300 implicados: Tejina supera su reto más solidario

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

El 70% de las viviendas vacacionales de Buenavista del Norte incumplen la ley canaria

El 70% de las viviendas vacacionales de Buenavista del Norte incumplen la ley canaria

Más por Arona acusa al gobierno local de utilizar personal de convenio para realizar trabajos del contrato de jardines

Más por Arona acusa al gobierno local de utilizar personal de convenio para realizar trabajos del contrato de jardines

Cambios del tráfico en la zona alta de Barranco Hondo, en Candelaria

Cambios del tráfico en la zona alta de Barranco Hondo, en Candelaria

Otra 'buena noticia' de la Aemet para Tenerife: al calor se une este miércoles la calima

Otra 'buena noticia' de la Aemet para Tenerife: al calor se une este miércoles la calima

Ecologistas en Acción exige replantear el proyecto de retirada de 85 palmeras en la carretera de El Rincón

Ecologistas en Acción exige replantear el proyecto de retirada de 85 palmeras en la carretera de El Rincón
Tracking Pixel Contents