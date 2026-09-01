Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMotorista fallecido en TenerifeReal Madrid - CB CanariasPrecio de la gasolina en CanariasPlan Renove de electrodomésticosPetite LorenaEstanques vacíos de Anaga, riesgo para las pardelas
instagramlinkedin

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

La Policía Local informa a los vecinos de la realización de estos ejercicios, entre los días 7 y 11 de septiembre

Imagen de un helicóptero.

Imagen de un helicóptero. / Policía Local de Garachico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Si vives, trabajas o simplemente vas a pasar por Garachico la próxima semana, es posible que un ruido ensordecedor te asuste, o que te preocupes al ver helicópteros militares a baja altura. Sin embargo, no tienes nada de lo que alarmarte.

Según informa la Policía Local en sus redes sociales, entre los días 7 y 11 de septiembre, la unidad BHELMA VI del Ejército de Tierra llevará a cabo diversos ejercicios de instrucción y adiestramiento en la zona.

En concreto, estos ejercicios consisten en reconocimientos aéreos y tomas de aterrizaje, tanto en horario diurno como nocturno.

Medios aéreos

Durante estas jornadas, habrá dos helicópteros militares, de los modelos HU-21 y HU-18, sobrevolando el cielo de Garachico.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local recuerda que se trata de maniobras rutinarias y programadas, por lo que no hay ningún motivo de alarma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  2. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  3. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
  4. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  5. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  6. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  7. Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
  8. Alcaldes y exalcaldes de Güímar se sentarán ante la justicia por vertidos de aguas residuales en febrero

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

El 70% de las viviendas vacacionales de Buenavista del Norte incumplen la ley canaria

El 70% de las viviendas vacacionales de Buenavista del Norte incumplen la ley canaria

Más por Arona acusa al gobierno local de utilizar personal de convenio para realizar trabajos del contrato de jardines

Más por Arona acusa al gobierno local de utilizar personal de convenio para realizar trabajos del contrato de jardines

Cambios del tráfico en la zona alta de Barranco Hondo, en Candelaria

Cambios del tráfico en la zona alta de Barranco Hondo, en Candelaria

Otra 'buena noticia' de la Aemet para Tenerife: al calor se une este miércoles la calima

Otra 'buena noticia' de la Aemet para Tenerife: al calor se une este miércoles la calima

Ecologistas en Acción exige replantear el proyecto de retirada de 85 palmeras en la carretera de El Rincón

Ecologistas en Acción exige replantear el proyecto de retirada de 85 palmeras en la carretera de El Rincón

Royal Élite Cup en Tenerife: dónde y cuándo ver los partidos de cuartos, semifinales y final

Royal Élite Cup en Tenerife: dónde y cuándo ver los partidos de cuartos, semifinales y final

Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros desde esta noche

Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros desde esta noche
Tracking Pixel Contents