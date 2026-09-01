Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

Si vives, trabajas o simplemente vas a pasar por Garachico la próxima semana, es posible que un ruido ensordecedor te asuste, o que te preocupes al ver helicópteros militares a baja altura. Sin embargo, no tienes nada de lo que alarmarte.

Según informa la Policía Local en sus redes sociales, entre los días 7 y 11 de septiembre, la unidad BHELMA VI del Ejército de Tierra llevará a cabo diversos ejercicios de instrucción y adiestramiento en la zona.

En concreto, estos ejercicios consisten en reconocimientos aéreos y tomas de aterrizaje, tanto en horario diurno como nocturno.

Medios aéreos

Durante estas jornadas, habrá dos helicópteros militares, de los modelos HU-21 y HU-18, sobrevolando el cielo de Garachico.

La Policía Local recuerda que se trata de maniobras rutinarias y programadas, por lo que no hay ningún motivo de alarma.