Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados
La Policía Local informa a los vecinos de la realización de estos ejercicios, entre los días 7 y 11 de septiembre
Si vives, trabajas o simplemente vas a pasar por Garachico la próxima semana, es posible que un ruido ensordecedor te asuste, o que te preocupes al ver helicópteros militares a baja altura. Sin embargo, no tienes nada de lo que alarmarte.
Según informa la Policía Local en sus redes sociales, entre los días 7 y 11 de septiembre, la unidad BHELMA VI del Ejército de Tierra llevará a cabo diversos ejercicios de instrucción y adiestramiento en la zona.
En concreto, estos ejercicios consisten en reconocimientos aéreos y tomas de aterrizaje, tanto en horario diurno como nocturno.
Medios aéreos
Durante estas jornadas, habrá dos helicópteros militares, de los modelos HU-21 y HU-18, sobrevolando el cielo de Garachico.
La Policía Local recuerda que se trata de maniobras rutinarias y programadas, por lo que no hay ningún motivo de alarma.
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