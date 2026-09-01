Tres calles, un pique sano y más de 300 implicados: Tejina supera su reto más solidario

En el verano de 2013, Canarias llegó a tener sus reservas de sangre en un nivel muy crítico. En busca de una solución –o, más bien, de un milagro–, la trabajadora del banco de sangre Siria Gutiérrez comentó la situación en casa. Su madre, gracias a esa mezcla de intuición y sabiduría común en todas las progenitoras, propuso una idea: "¿Por qué no traes la unidad móvil de donación a Tejina durante las Fiestas de los Corazones?". Ese planteamiento inicial, que nació en el devenir de una conversación de sobremesa, fue creciendo año tras año hasta convertirse en un evento imprescindible en el programa de actos. Trece ediciones después, la campaña Néctar de la Vida no solo sigue latiendo con fuerza, sino que ha conseguido superar un nuevo reto: movilizar a más de 300 donantes con su particular pique solidario entre las calles Arriba, Abajo y El Pico.

El año pasado se quedaron muy cerca de las 300 personas, por lo que en esta edición querían superar esa barrera. La colecta concluyó hace poco más de una semana, pero hasta este mismo martes nadie sabía si lo habían conseguido. Gutiérrez fue la encargada de subirse al escenario para comunicar la buena noticia. "Lo hemos logrado", celebró. En concreto, un total de 329 vecinos accedieron a realizar este gesto altruista que puede salvar hasta tres vidas. De ellos, 269 pudieron efectuar su donación. "Para 2027, ya nos hemos marcado como objetivo superar las 300 donaciones efectivas, por lo que necesitamos muchos más participantes", resalta.

Aunque las tres calles –Arriba, Abajo y El Pico– reman juntas por una misma causa, también han aprovechado la recolecta de sangre para crear un nuevo pique: gana la zona que más donantes reúna. En esta ocasión, el corazón más solidario ha sido el de la Calle Arriba. "El dominio siempre había sido de los de Abajo, pero este año les han quitado el trono", bromeó.

La Calle Arriba se hace con el trofeo

En la quinta edición, en 2018, entregaron al vencedor un trofeo, una tradición que también se ha mantenido con el paso del tiempo. "Los de la Calle Arriba ganaron justo el año anterior, por lo que es la primera vez que consiguen llevarse el reconocimiento", añade.

La campaña Nectar de la Vida no solo es una de las colectas más curiosas que organiza el banco de sangre, también es una de las más efectivas. Durante el verano, Canarias pierde más de un tercio (entre un 30 y 35%) de sus donaciones, según la propia Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. Los donantes habituales están localizados por su código postal. El principal problema durante el periodo estival es que una buena parte de ellos hace las maletas y se marcha por unos días e, incluso, por varias semanas. Al no estar en el sitio que les corresponde y al que acuden con frecuencia, mantener un número de transfusiones similar al de otros periodos estacionales suele complicarse.

Agosto, un mes difícil

Aunque agosto suele ser un mes especialmente difícil en todo el Archipiélago, iniciativas como esta logran que la caída del stock no sea tan pronunciada. "Para la campaña en Tejina diseñamos hasta carteles propios; todo el pueblo se vuelca y eso hace que aumente de manera notable el número de donaciones, mientras los vecinos sigan respondiendo, la Dirección General seguirá acudiendo cada agosto", subrayó.

Esta edición, la Calle Arriba congregó a 121 participantes; la Calle Abajo, a 118 y; la Calle El Pico, a 90 donantes. Entre todos ellos, se captaron 29 nuevos donantes, lo que representa un incremento del 11% con respecto a la participación de 2025. "Está todo calculado, la unidad móvil no vuelve a pasar por Tejina hasta principios de enero, para que los vecinos puedan donar por estas fechas", explicó la promotora.

Requisitos para donar

Para donar sangre, los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años –hasta sesenta si es su primera donación–, pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Los hombres pueden acudir hasta cuatro veces y las mujeres hasta tres.

En lo que va de 2026, el Archipiélago ya ha conseguido aumentar las donaciones de sangre un 2,14%, una subida tímida pero muy necesaria, sobre todo, tras la grave crisis que afronta el banco de sangre desde su integración en el sistema de salud público. En los primeros cinco meses del año, Hemodonación recogió 25.609 donaciones, 536 más que en el mismo periodo del año anterior (25.073).

Aunque la actividad en los puntos fijos no cesa en estos meses de vacaciones, no es necesario desplazarse hasta ellos para contribuir. Durante la próxima semana, las unidades móviles se desplazarán por varios puntos de las dos provincias. En Gran Canaria, pasarán por Telde y Firgas; en Fuerteventura, estarán en Puerto del Rosario; y en Tenerife, pararán en Santiago del Teide y San Cristóbal de La Laguna.