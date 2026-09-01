Tenerife entra en prealerta por fenómenos costeros desde esta noche

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, una medida que entrará en vigor a partir de las 21.00 horas de este martes, 1 de septiembre.

La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, se toma a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En el caso de Tenerife, la prealerta afecta especialmente a las costas del noroeste y sureste de la isla, además de al canal marítimo entre Tenerife y La Gomera y al situado entre Tenerife y Gran Canaria.

Viento de hasta 61 kilómetros por hora

Durante el episodio se espera viento del norte al nordeste de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con zonas en las que las rachas podrán alcanzar fuerza 7, equivalente a velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

En Tenerife, el viento soplará con especial intensidad en las costas del noroeste y sureste, mientras que también se esperan condiciones adversas en el litoral este de La Gomera y el oeste de Gran Canaria.

En el canal entre Tenerife y Gran Canaria, el viento será especialmente intenso mar adentro en su sector sur.

Marejada y mar de fondo

El empeoramiento de las condiciones marítimas provocará marejada, con zonas de fuerte marejada que podrán evolucionar a mar gruesa.

Las condiciones serán especialmente desfavorables en las zonas meridionales de los canales entre las islas y en el sureste de Gran Canaria.

También se espera mar de fondo del norte, con olas de entre uno y dos metros en el norte de los canales. En las costas abiertas orientadas al sur podrán aparecer, además, olas de fondo procedentes del sur de una altura similar.

Las recomendaciones ante el fuerte oleaje

Ante la situación prevista, Emergencias recomienda extremar las precauciones en las zonas próximas al mar y evitar cualquier actividad que pueda suponer un riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no acercarse a muelles, espigones o zonas donde rompan las olas, especialmente para hacer fotografías o vídeos. También se aconseja evitar la pesca en lugares expuestos y no circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de costa cuando las condiciones sean adversas.

En las playas, se recomienda no bañarse con bandera roja, en zonas con fuerte oleaje o resaca ni en lugares que no dispongan de vigilancia y salvamento. También deben evitarse las actividades deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo.

Emergencias recuerda que, aunque el mar parezca calmarse momentáneamente, no se debe regresar a la costa si se ha observado un oleaje fuera de lo normal, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En caso de que una persona caiga al agua, se recomienda alejarse de la zona donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar al rescate. Si alguien observa desde tierra que otra persona ha caído al mar, debe avisar inmediatamente al 1-1-2 y, si es posible y sin ponerse en peligro, lanzarle un cabo con un flotador u otro objeto al que pueda sujetarse.