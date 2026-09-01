Royal Élite Cup en Tenerife: dónde y cuándo ver los partidos de cuartos, semifinales y final

Las mejores canteras del fútbol base europeo se dan cita este fin de semana en San Cristóbal de La Laguna con la primera edición de la Royal Élite Cup, un torneo organizado por la Fundación Pedro Rodríguez que reunirá a 16 equipos de categoría sub-11.

La competición se celebrará desde este viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y contará con la presencia de algunas de las principales academias del fútbol europeo.

Pero, además de poder acudir al torneo de forma gratuita, los aficionados podrán seguir sus partidos decisivos desde casa. Televisión Canaria ofrecerá en directo los encuentros de cuartos de final, semifinales y final a través de Canarias Play, la web de RTVC y el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria.

¿Cuándo se podrán ver los partidos?

La cobertura comenzará el sábado 5 de septiembre, con la retransmisión de los encuentros de cuartos de final, mientras que el domingo 6 será el turno de las semifinales y la gran final.

Los partidos podrán seguirse en directo en horario aproximado de 9.00 a 19.00 horas, a través de las plataformas digitales de Televisión Canaria.

La narración correrá a cargo de Berto Mata, acompañado por Bea García en el micrófono inalámbrico y por profesionales de Sports and Management en los comentarios.

16 grandes canteras en La Laguna

La Royal Élite Cup contará con 16 equipos procedentes de seis países europeos y un total de 43 partidos durante los tres días de competición.

Entre los participantes se encuentran algunas de las canteras más reconocidas del continente, como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, PSV Eindhoven, Villarreal, Dinamo de Zagreb, Real Betis, SS Lazio, Sporting de Portugal, RCD Espanyol, Girona FC y Chelsea.

Canarias estará representada además por CD Tenerife y UD Las Palmas, junto a otras dos formaciones creadas específicamente para el torneo en las que participarán jugadores canarios de categoría alevín seleccionados para la ocasión.

Una cita para seguir al fútbol base

La competición permitirá ver en Tenerife a jóvenes futbolistas que forman parte de algunas de las academias más importantes de Europa. El objetivo de la organización es, además, que esta primera edición tenga continuidad en los próximos años.

El presidente de la Fundación Pedro Rodríguez, el futbolista tinerfeño Pedro Rodríguez, ha destacado la importancia de esta primera edición y ha recordado que la entrada al recinto será gratuita.

Desde Televisión Canaria también han puesto el foco en la oportunidad de acercar a la audiencia el fútbol base y dar visibilidad a los jóvenes talentos que competirán durante el fin de semana.

Pedro Rodríguez y David Silva preparan un nuevo partido de leyendas

La primera edición de la Royal Élite Cup servirá también como escenario para presentar el Legends Game, un partido amistoso que está previsto para mediados de 2027 en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El encuentro enfrentará a dos equipos formados por antiguos compañeros y amigos de los futbolistas canarios Pedro Rodríguez y David Silva, ambos campeones del mundo con la selección española en el Mundial de Sudáfrica de 2010.

La organización prevé presentar los detalles de este nuevo evento durante la jornada inaugural de la Royal Élite Cup, este viernes 4 de septiembre.