El restaurante de Tenerife con vistas al litoral donde disfrutar de cocina canaria tradicional y carnes a la brasa

Hay establecimientos que mantiene la esencia pese al paso de los años y son un clásico para disfrutar de la cocina canaria tradicional. Uno de ellos es Restaurante Los Patrones, un establecimiento situado en El Rosario que ofrece a sus comensales platos de la gastronomía canaria y carnes a la brasa.

Cocina canaria y carnes a la brasa

La propuesta gastronómica de Los Patrones apuesta por elaboraciones clásicas de la cocina canaria. En su carta se pueden encontrar diferentes platos como:

Queso asado

Garbanzas

Escaldón

Carne cabra

Huevos Los Patrones

Carne fiesta

Papas arrugadas

Pescado encebollado

Por otro lado, las carnes a la brasa son uno de los grandes protagonistas de su oferta gastronómica. El restaurante cuenta con una selección de carnes a la brasa entre las que se encuentran bistec, pollo a la brasa, costillas o chuleta de cochino.

Trato cercano y buenas vistas

Más allá de la comida, uno de los factores que más conquista a sus clientes es que dispone de una terraza cubierta con vistas al litoral. Un espacio que permite disfrutar de una comida relajada contemplando el paisaje de Tenerife.

Además, quienes lo han visitado destacan tanto el trato amble y cercano del personal como la excelente relación calidad-precio que ofrecen en cada elaboración.

Horario y ubicación

Los Patrones se encuentra en la calle Fuentecilla número 1, en Machado (El Rosario). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han disfrutado de su propuesta gastronómica.

Abre de miércoles a sábado en horario ininterrumpido de 13:00 a 23:30 horas, mientras que el domingo reduce el servicio de 12:00 a 18:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.