Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife

Un pregón de las fiestas de un pueblo sevillano ha terminado salpicando a Tenerife al reavivar una vieja polémica en un centro escolar de la Isla. Y todo por el nombre del pregonero: Álvaro Paton. Conocido como el 'profe de Tik Tok', el joven fue elegido para pronunciar las palabras que darían el pistoletazo de salida a la feria de su localidad de nacimiento, Linares.

El anuncio realizado por el Ayuntamiento del municipio despertó enseguida las críticas especialmente en la red social X, la misma que hace dos años 'condenó' a Paton.

Y es que, después de alcanzar gran popularidad en otras plataformas como Instagram o TikTok, los usuarios de la red de Elon Musk no perdonaron una salida de tono del joven.

La historia

El linarense recaló en Tenerife como docente en un centro concertado de la Isla y empezó a ganar popularidad gracias los videos que publicaba con su día a día en el aula. Consejos, anécdotas y reflexiones formaron parte del contenido de Álvaro Paton durante meses y le convirtió en uno de los rostros más populares de TikTok, con millones de visitas.

Sin embargo, en 2024 una de sus publicaciones llegó a X, con usuarios más críticos y combativos y se ganó una oleada de críticas y quejas hasta tal punto que acabó borrando la publicación. En las imágenes, el joven profesor mostraba la reacción de una de sus alumnas a su nota.

Las lágrimas de la estudiante al comprobar que no había obtenido el diez soñado fueron minimizadas por el docente, lo que se entendió como una burla a la niña.

El adiós

Poco tiempo después, en Tenerife corrió como la pólvora el rumor de que el colegio en el que prestaba docencia había decidido prescindir de sus servicios, una noticia que fue celebrada por sus haters.

Sin embargo, el propio Álvaro Paton aseguraba en una publicación que no había tal despido y que su marcha del centro y de la Isla obedecía a otros proyectos personales.

Dos años después y cuando el propio profesor ya había dejado atrás la polémica, su elección como pregonero sirvió para recordar a los usuarios de X toda esta historia y aprovecharon para cuestionar al consistorio de Linares por honrar de esta manera a un "profesor que se ríe de sus alumnos".