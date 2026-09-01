Phe Festival 2026: horarios, cartel y todos los conciertos que no te puedes perder en Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz se prepara para convertirse durante dos días en uno de los principales puntos de encuentro musical de Tenerife. El Phe Festival 2026 celebra su undécima edición los próximos viernes 4 y sábado 5 de septiembre con una de sus programaciones más internacionales hasta la fecha: más de 30 artistas pasarán por tres escenarios durante un fin de semana que reunirá pop, rock, electrónica, psicodelia, funk, indie, punk, techno y folk.

El cartel combina nombres internacionales con artistas nacionales y una importante representación de la escena musical de Canarias. Entre las principales apuestas de esta edición destacan los británicos Fat Dog y Getdown Services, que actuarán por primera vez en Canarias, además de Ibibio Sound Machine, Bodega, Arxx, Natalia Doco, Rufus T. Firefly, Carlos Ares, Barry B, VVV [Trippin’ You] y EZEZEZ.

El festival tendrá como escenarios principales Heineken y Deichmann, mientras que el Ron Guajiro Phe Club completará la programación con sesiones de música electrónica y propuestas de baile.

Viernes 4 de septiembre: Fat Dog, Bodega e Ibibio Sound Machine

La primera jornada arrancará a las 17:45 horas con la actuación de la canaria Xerach en el escenario Heineken. Casi al mismo tiempo, a las 18:30 horas, los británicos Arxx tomarán el escenario Deichmann.

La tarde continuará con Rufus T. Firefly a las 19:20 horas en Heineken y los grancanarios Belice a las 20:25 horas en Deichmann. A las 21:10 horas llegará el turno de Barry B, antes de que los neoyorquinos Bodega actúen a las 22:30 horas.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 23:35 horas, cuando Fat Dog se suba al escenario Heineken. La banda británica, conocida por mezclar punk y techno con una puesta en escena especialmente energética, ofrecerá en Tenerife su primer concierto en Canarias.

La noche continuará con EZEZEZ, a las 00:45 horas, y terminará con Ibibio Sound Machine, que actuará a las 02:00 horas para cerrar la jornada principal del viernes.

Horarios del viernes

17:45 h: Xerach — Heineken

18:30 h: Arxx — Deichmann

19:20 h: Rufus T. Firefly — Heineken

20:25 h: Belice — Deichmann

21:10 h: Barry B — Heineken

22:30 h: Bodega — Deichmann

23:35 h: Fat Dog — Heineken

00:45 h: EZEZEZ — Deichmann

02:00 h: Ibibio Sound Machine — Heineken

Sábado 5 de septiembre: de Ona Mafalda a Getdown Services

La segunda jornada comenzará a las 18:00 horas con Ona Mafalda en el escenario Heineken. Cincuenta minutos después será el turno de los tinerfeños Pequeña Alaska, que presentarán su primer disco, Teoría Universal, en Deichmann.

La música canaria tendrá también como protagonista a Choclock, que actuará a las 19:35 horas. Después llegará el turno de los escoceses Faeda, a las 20:40 horas.

Uno de los conciertos más singulares de la noche será el de la argentina Natalia Doco, que a las 21:30 horas llevará al escenario Heineken su mezcla de folclore argentino, ritmos urbanos, cumbia, reguetón y salsa.

La representación canaria continuará con Good Franco, a las 22:50 horas, antes de que Carlos Ares actúe a las 23:35 horas.

Ya pasada la medianoche será el turno de VVV [Trippin’ You], a las 00:55 horas, mientras que los británicos Getdown Services pondrán el broche final a los conciertos principales a las 02:00 horas.

Horarios del sábado

18:00 h: Ona Mafalda — Heineken

18:50 h: Pequeña Alaska — Deichmann

19:35 h: Choclock — Heineken

20:40 h: Faeda — Deichmann

21:30 h: Natalia Doco — Heineken

22:50 h: Good Franco — Deichmann

23:35 h: Carlos Ares — Heineken

00:55 h: VVV [Trippin’ You] — Deichmann

02:00 h: Getdown Services — Heineken

El Phe Club: electrónica y baile hasta la madrugada

La programación no terminará con los conciertos de los dos escenarios principales. El Ron Guajiro Phe Club funcionará durante las dos jornadas desde las 17:00 horas y contará con sesiones de música electrónica, danza y propuestas vinculadas al bienestar.

El viernes pasarán por la cabina Just Beca & Candela, Isla Sonido, Mostany, Roman Flügel y Phil Hartnoll, integrante de Orbital, que ofrecerá un DJ set a la 01:30 horas.

El sábado será el turno de Emma Play & Mr. Paradise, Bobby Bob, El Chico & Jessy La Ley, Alexis Taylor, de Hot Chip, Yung Prado y La Brega.

Además, el Phe Club abrirá ambas tardes con la Sun Dance Family Session, una propuesta dirigida al público familiar que combina música electrónica, danza y salud con la participación de artistas y DJs canarios.

Más de 30 artistas y una fuerte presencia canaria

Uno de los rasgos de esta undécima edición es la apuesta por los artistas de las islas. El festival contará con Xerach, Choclock, Good Franco, Belice y Pequeña Alaska, entre otros nombres vinculados a la escena musical canaria.

El cartel también incorpora propuestas internacionales de Reino Unido, Estados Unidos, Argentina y otros países, con estilos que van desde el post-punk y el rock alternativo hasta la electrónica, el funk, la cumbia o el indie.

Entre todos ellos destacan especialmente Fat Dog y Getdown Services, dos de las grandes apuestas internacionales del festival y que actuarán por primera vez en Canarias.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el Phe Festival 2026 están disponibles online en la página web de tickety.es. Aunque también se pueden encontrar en físico en tiendas Deichmann y en Mr Snack. El festival se celebrará en Puerto de la Cruz los días 4 y 5 de septiembre, con apertura de los escenarios desde las 17:00 horas.

La organización está a cargo de Phe Team, con el apoyo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Gobierno de Canarias, Turismo de Canarias y otras entidades públicas y privadas