Ya es oficial: los conductores tinerfeños podrán disfrutar de un descuento de 20 céntimos en el diésel desde hoy

Los conductores que utilizan diésel notarán un cambio al acudir a la gasolinera desde este martes 1 de septiembre. Este carburante cuenta con un descuento que aumento hasta los 20 céntimos por libro, pero con la gasolina no ocurre lo mismo.

Este descuento forma parte de una serie de medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para moderar el impacto del aumento del precio de los carburantes.

El diesel aumento su descuento en septiembre, pero la gasolina pierde descuente

Desde hoy, el gasóleo para vehículos cuenta con una rebaja de 20 céntimos por litro en la bonificación aplicada sobre el impuesto de hidrocarburos. Esta mejora llega después de que el diésel registrara durante julio un incremento de más del 15%.

Con esta rebaja, un conductor que llene un depósito de 50 litros podría beneficiarse de un ahorro de alrededor de 10 euros gracias a esta bonificación.

La situación es diferente para los vehículos de gasolina. En este caso, la bonificación baja desde los 10 céntimos por litro aplicados en agosto hasta los 5 céntimos por litro durante septiembre. El motivo es que la gasolina no alcanzó el umbral establecido para activar el aumento de la ayuda. Durante julio, su subida fue del 7,3%, por debajo del 15% fijado para aplicar la rebaja adicional.

Un conductor repostando su vehículo / ED

Evolución de los precios

Este cambio en las ayudas se incluye en el Real Decreto 7/2026 aprobado a finales de julio, en el que se modifican las ayudas fiscales existentes para adaptarlas a la evolución del precio de los carburantes. Inicialmente, se recogía una reducción progresiva del descuento:

15 céntimos por litro en julio

10 céntimos en agosto

5 céntimos en septiembre

Sin embargo, la norma incorporaba una cláusula para evitar que una subida importante de los carburantes coincidiera con una reducción de las ayudas. Por eso, ahora el diesel puede mantener una rebajar superior durante el mes de septiembre

¿Hasta cuando se podrán beneficiar los conductores de estas ayudas?

Este descuento está previsto que finalice en el mes de octubre, salvo que el Gobierno apruebe una nueva prórroga o modifique las condiciones actuales. Por lo tanto, septiembre será, en principio, el último mes en el que los conductores podrán beneficiarse de esta bonificación sobre el precio del gasóleo y la gasolina.