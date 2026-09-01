Ecologistas en Acción exige replantear el proyecto de retirada de 85 palmeras en la carretera de El Rincón

La Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones ante el Cabildo de Tenerife contra el proyecto de rehabilitación de la carretera TF-176, una actuación que mantiene en el centro de la polémica la retirada de 85 palmeras canarias que bordean esta vía de acceso a El Rincón, en La Orotava.

El colectivo ecologista reclama que el proyecto sea replanteado y que se estudien alternativas que permitan conservar los ejemplares en su ubicación actual. La actuación, aprobada inicialmente por el Cabildo el pasado 3 de agosto y actualmente en fase de exposición pública, contempla intervenir sobre las palmeras debido a los problemas que sus raíces han provocado en el firme.

La Coordinadora considera que la justificación ofrecida en la documentación resulta insuficiente y denuncia que no se haya presentado un estudio técnico que determine, ejemplar por ejemplar, si existe realmente un riesgo que haga incompatible la conservación de las palmeras con la rehabilitación de la carretera.

Una obra de más de 740.000 euros

El proyecto del Cabildo contempla la rehabilitación de alrededor de 1,5 kilómetros de la TF-176, una carretera que da acceso a El Rincón y a las playas de El Bollullo, El Ancón y Los Patos.

La actuación, presupuestada en más de 740.000 euros, pretende renovar el firme debido a la presencia de grietas, deformaciones y levantamientos del pavimento. La propia documentación técnica señala que la calzada presenta un estado de degradación moderada, aunque no existen fallos estructurales profundos.

Entre los problemas detectados aparecen precisamente los levantamientos provocados por las raíces de las palmeras situadas junto a la carretera.

Para evitar que estos daños vuelvan a producirse después de la rehabilitación, el proyecto contempla actuar sobre los ejemplares. Aunque en la documentación se hace referencia a la tala, también se plantea su trasplante a vivero, con un coste estimado de 975 euros por palmera, lo que supondría cerca de 83.000 euros para los 85 ejemplares.

La Coordinadora considera que existen otras posibilidades que deberían analizarse antes de optar por retirar las palmeras, como la instalación de barreras antirraíces o una modificación de la sección de la carretera.

Las palmeras forman parte del paisaje de El Rincón

El colectivo ecologista defiende que las palmeras canarias no pueden analizarse únicamente desde el punto de vista de su afección al firme de la carretera.

Según la Coordinadora, buena parte de estos ejemplares fueron plantados históricamente por los propios vecinos y forman parte de la imagen característica de El Rincón y del paisaje cultural del Valle de La Orotava.

Por ello, considera que su eliminación supondría una pérdida ambiental y paisajística, además de afectar a un elemento vinculado a la memoria colectiva de la zona.

La organización también critica que el proyecto no haga referencia, a su juicio, a la Ley 5/1992 para la Ordenación de la Zona de El Rincón ni al Plan Especial asociado a este espacio protegido.

Reclaman prioridad para los peatones

Las alegaciones también ponen el foco en otro de los problemas que plantea la carretera: la seguridad de los peatones.

El propio proyecto reconoce que la circulación peatonal por la TF-176 es significativa, especialmente por tratarse de una de las vías de acceso a las playas de El Bollullo, El Ancón y Los Patos. Sin embargo, el recorrido carece en buena parte de un itinerario peatonal segregado y existen tramos sin arcén.

La Coordinadora cuestiona especialmente que el proyecto descarte instalar defensas o barreras para proteger a quienes caminan por la vía porque estas actuaciones podrían limitar el uso del arcén como zona de aparcamiento.

Para el colectivo, esta decisión supone priorizar el estacionamiento de vehículos frente a la seguridad de los peatones.

Por ello, reclama la creación de un itinerario peatonal seguro y libre de vehículos, además de medidas para reducir la velocidad de circulación y mejorar la movilidad en el entorno.

Piden replantear el proyecto en el Consorcio de El Rincón

La Coordinadora también denuncia una supuesta falta de transparencia durante la tramitación de la actuación. El colectivo sostiene que conoció el proyecto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y considera que una intervención de estas características debería haberse abordado previamente en el Consorcio de El Rincón, órgano del que forman parte distintas administraciones y agentes vinculados al espacio.

La organización reclama que la actuación vuelva a estudiarse en este marco y que se abra un proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo entre las administraciones y la población del entorno.

Entre sus propuestas se encuentran estudiar alternativas a la retirada de las palmeras, crear un recorrido peatonal protegido, incorporar elementos para limitar la velocidad y establecer una comisión de seguimiento con participación ciudadana.

El Cabildo y el Ayuntamiento ya estudian alternativas

La polémica llega después de que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava acordaran priorizar la conservación de las palmeras en su ubicación actual y analizar las diferentes opciones técnicas antes de decidir el destino de los ejemplares.

El Ayuntamiento ha solicitado un estudio pormenorizado que permita conocer el estado de cada palmera y determinar qué alternativas pueden aplicarse para conservar el mayor número posible.

El Cabildo, por su parte, ha defendido que la actuación todavía se encuentra en una fase inicial y que el objetivo es mejorar la seguridad y las condiciones de servicio de la carretera, al tiempo que se estudian soluciones para mantener los árboles.