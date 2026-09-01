La DGT lo confirma: cuidado si recibes una multa después de las vacaciones, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

Tras regresar de las vacaciones, es probable que muchos conductores reciban un SMS avisando de una multa de tráfico pendiente. Sin embargo, antes de abrir cualquier enlace o facilitar datos personales las víctimas deben extremar la precaución porque son los ciberdelincuentes quienes se encuentran detrás de todo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han advertido en diferentes ocasiones de campañas fraudulentas en las que los delincuentes suplantan la identidad del organismo para enviar falsos avisos de sanciones. El objetivo de estos mensajes es conseguir que la víctima acceda a un enlace incluido en el SMS y llegue a una página falsa donde se solicitan datos personales o bancarios.

La DGT no comunica multas por SMS ni correo electrónico

La DGT recuerda que no comunica sus multas mediante correos electrónicos ni mensajes de texto. Par estafar a sus víctimas, los ciberdelincuentes utilizan el smishing "un fraude en la que los delincuentes intentan engañar a las personas para que divulguen información personal o financiera enviándoles mensajes de texto (SMS) que incorporan enlaces fraudulentos".

Este mensaje incluye un enlace fraudulento y cuando la víctima pulsa pensado que va a proceder al pago de la multa es dirigida a una página web falsa que imita la imagen de la DGT. En ella, se solicitan datos personales e información bancaria para realizar el supuesto pago.

Con estos datos, los delincuentes pueden intentar acceder a cuentas, realizar cargos fraudulentos o utilizar la identidad de la víctima para otras estafas. Tráfico recuerda a los conductores que solo notifica las sanciones "por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV), previo registro".

Qué hacer si recibes este mensaje

Si llega un SMS sospechoso relacionado con una multa de tráfico, desde el INCIBE recomiendan:

No responder al mensaje ni acceder al enlace incluido

al mensaje ni acceder al enlace incluido Bloquear el remitente y eliminar el SMS

el remitente y eliminar el SMS Conservar pruebas de la estafa , como capturas de pantalla del mensaje y del enlace

, como capturas de pantalla del mensaje y del enlace No facilitar datos bancarios ni personales. Si se ha facilitado información bancaria, contactar cuanto antes con la entidad financiera

Presenta una denuncia ante las autoridades aportando pruebas

Desde la DGT insisten a los usuarios en comprobar siempre el origen del mensaje ante de introducir información privada o realizar cualquier gestión.