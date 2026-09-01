Detenidos obligados a orinar y defecar en botellas ante la falta de baños en los calabozos de Icod de los Vinos

Los sindicatos CSIF, UGT, Intersindical Canaria y Comisiones Obreras denuncian el mal estado de los calabozos ubicados en la jefatura de la Policía Local de Icod de los Vinos. Estos espacios, adscritos al partido judicial de la ciudad del Drago, carecen de vigilancia, accesibilidad, ventilación, condiciones de higiene, seguridad contra incendios y mantenimiento según la queja sindical presentada el 12 de mayo del año pasado ante el Ayuntamiento de la ciudad. Transcurrido más de un año, siguen sin respuesta. Ahora, se encuentran a la espera de que el juez atienda estas demandas. Este ámbito jurisdiccional abarca los municipios de La Guancha, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Garachico e Icod de los Vinos.

Pero la queja no se limita a las deficiencias de las instalaciones. Los sindicatos sostienen que los agentes municipales reciben detenidos por otros cuerpos de seguridad y asumen su vigilancia. Esto, explican, les obliga a desviar efectivos de las tareas que les corresponden de manera habitual. "El problema se agudiza por la noche, cuando solo se queda un policía de guardia", afirman en el documento. Entonces, debe atender a la emisora, el teléfono, denuncias, a quien acuda a la jefatura y a las cámaras. En el caso de que necesite abrir una celda para que el arrestado use el baño, se precisa la presencia de la Guardia Civil por motivos de seguridad. Algo que provoca que la persona termine haciendo sus necesidades en botellas o bolsas dentro del habitáculo.

Un agente para cinco detenidos

Por otra parte, manifiestan que se registraron picos de detenciones con un solo agente como custodio de hasta cinco personas. Aluden a situaciones complicadas como intentos de suicidio o traslados de detenidos con obesidad o movilidad reducida en unas instalaciones que no están preparadas para estos casos.

Los sindicatos todas las deficiencias de las instalaciones divididas aspectos como la vigilancia y la comunicación, sobre los que denuncian la inexistencia de cámaras en el interior de las celdas o de pulsadores de llamada o interfonos, lo que obliga al detenido a gritar para avisar de cualquier situación. Por otro lado, aseguran que las paredes, techos, suelos y barrotes presentan roturas, grietas, corrosión o humedades. Hablan de puertas y cerraduras deterioradas, iluminación insuficiente y zonas oscuras y ventilación natural o artificial deficiente que se une a malos olores, frío y humedad.

Las condiciones para los arrestados tampoco son las mejores. Las organizaciones sindicales argumentan que las mantas y colchones no son los adecuados ni de material ignífugo. Falta protección frente a riesgos biológicos y de atención compleja a personas con tratamiento médico o con enfermedades infecciosas. Esto se agrava por la inexistencia de inodoros en las celdas, lo que empuja a compartir un único baño al que se accede mediante una escalera pronunciada que no está adaptada a personas con movilidad reducida.

Sin extintores

En cuanto a la seguridad de las dependencias, tampoco hay extintores, señalización, botiquín y ni siquiera hay capacidad para separar de manera adecuada a distintos grupos o perfiles de riesgo.

Por todos estos motivos, CSIF, UGT, Intersindical Canaria y Comisiones Obreras exigen al Ayuntamiento de Icod de los Vinos que responda a la reclamación sindical presentada hace más de un año y que se definan de "manera clara las responsabilidades y protocolos" en los calabozos. Además, piden la evaluación y corrección de las condiciones de seguridad, salubridad, vigilancia, accesibilidad y prevención de riesgos.

La Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, en la disposición final quinta, establece que los municipios cabeza de partido judicial sin establecimiento penitenciario -como en el caso de Icod de los Vinos- prestan el servicio por delegación, conserva y repara las instalaciones, repone los equipamientos, organiza el personal y debe garantizar condiciones seguras para detenidos y agentes. La Policía Local custodia a los detenidos y la Administración penitenciaria facilita recursos económicos suficientes para el mantenimiento de estas dependencias. Además, la Orden del Ministerio del Interior de 6 de marzo de 2000 concreta que las cantidades abonadas por el Estado cubren el funcionamiento, el mantenimiento y la reposición de instalaciones y equipamientos. La cuantía legal continúa fijada en casi 36 euros por detenido y día.

El gobierno municipal de Icod de los Vinos optó por no pronunciarse al ser cuestionado por esta situación.