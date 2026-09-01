Dos cupones de la Once dejan 70.000 euros entre Tenerife y La Palma

La suerte ha vuelto a dejar un premio en La Laguna. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 35.000 euros en el municipio tinerfeño en el sorteo celebrado este lunes, 31 de agosto.

El cupón premiado fue comercializado por la vendedora de la ONCE Tamara Herrera Mendoza desde su zona de venta situada en la calle Abreu y Valdés, número 29, en San Cristóbal de La Laguna.

El sorteo también dejó otro premio de 35.000 euros en Canarias. En este caso, la vendedora Rosa Vanesa González Concepción comercializó el cupón agraciado desde su punto de venta de la calle 30 de Mayo, 36, en Breña Alta, en La Palma.

En total, el Cupón Diario de la ONCE repartió 70.000 euros en el Archipiélago mediante dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

¿Cuánto se puede ganar con el Cupón Diario?

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego cada jornada un premio de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado.

El sorteo contempla también 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras y otros tantos para las cuatro últimas. A estos se suman 9.000 premios de 25 euros para las tres primeras o tres últimas cifras, premios de seis euros para las dos primeras o dos últimas y reintegros de dos euros para la primera o última cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la organización, además de mediante su plataforma de venta online y establecimientos colaboradores autorizados.