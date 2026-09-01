Cambios del tráfico en la zona alta de Barranco Hondo, en Candelaria

Barranco Hondo estrena cambios en la circulación viaria. La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Candelaria está llevando a cabo modificaciones de acuerdo con la Mesa Comunitaria de Barranco Hondo. Así, la calle Romano pasará a tener sentido ascendente. Con este cambio se podrán mantener las plazas de aparcamiento existentes, ya que mantener la vía con doble sentido de circulación obligaría a restringir el estacionamiento por motivos de seguridad, indica el consistorio.

Además, se limitará el acceso de guaguas y vehículos pesados a esta vía con el objetivo de evitar dificultades de maniobra en la curva existente y mejorar las condiciones de seguridad para todos los usuarios.

1,4 millones de euros

El Ayuntamiento cuenta con un proyecto, dotado ya económicamente con algo más de 1,4 millones de euros procedentes de los “ahorros municipales”, cuya licitación está prevista próximamente para proceder posteriormente a su ejecución.

Por su parte, este miércoles se modificará el sentido de circulación en un tramo de la calle Alcalde Antonio Hernández Marrero, concretamente el comprendido entre las calles San José y Llano de la Rosa. Actualmente, esta vía dispone de doble sentido de circulación y, con el cambio, quedará habilitada únicamente en sentido ascendente. Esta medida permitirá ganar alrededor de 20 plazas de aparcamiento en la zona.

“Estas actuaciones responden a las necesidades planteadas en el entorno y buscan compatibilizar una circulación más segura y ordenada con el mantenimiento y ampliación de las plazas de estacionamiento disponibles en la parte alta de Barranco Hondo”, indica el consistorio.