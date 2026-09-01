Otra 'buena noticia' de la Aemet para Tenerife: al calor se une este miércoles la calima

La calima entrará en los cielos de Canarias este miércoles, cuando se esperan pocas nubes, vientos moderados con rachas fuertes y hasta muy fuertes a ratos y temperaturas que volverán a llegar localmente a 30 o 32 grados en distintos rincones del archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan 30 grados de máxima y 23 de mínima, y de 28 y 21 en Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo a su pronóstico, que señala que el viento se espera moderado del nordeste, con intervalos fuertes en diversas zonas y probabilidad de alguna racha muy fuerte.

También se prevén vientos del nordeste, aunque con posibilidad girar a norte en algunas áreas, en las aguas del archipiélago, donde tendrán fuerza 5 a 6 y habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo de 1 a 2 metros, del sur en determinadas latitudes y del norte en otras.

Predicción por Islas

Tenerife

En el nordeste, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán alcanzar 30 °C en zonas bajas tanto del sur como de la vertiente sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 23 30

La Gomera

Nuboso en el norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 24 28

La Palma

En el norte y este, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado en general. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en la vertiente este. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 21 26

El Hierro

Nuboso en el norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo algún intervalo en zonas de interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en la vertiente este. Viento moderado del nordeste, fuerte en el sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a durante la primera mitad del día. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 18 21

Lanzarote

Poco nuboso en general con intervalos de nubes altas, y con intervalos matinales de nubes bajas en el norte. Calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar 30 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur durante la primera mitad del día, cuando hay probabilidad de alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 22 27

Fuerteventura

Poco nuboso en general con intervalos de nubes altas. Calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán alcanzar 30 - 32 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía durante la primera mitad del día, cuando no se descartan rachas ocasionales muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 21 28

Gran Canaria

En el norte, nuboso con apertura de amplios claros durante la tarde. En el resto, poco nuboso con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en medianías del oeste. Se podrán alcanzar 30 - 32 °C en el sureste y medianías del oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 21 28