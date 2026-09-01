Más por Arona acusa al gobierno local de utilizar personal de convenio para realizar trabajos del contrato de jardines

Más por Arona pone en duda la gestión del servicio de mantenimiento de jardines del Ayuntamiento de Arona y denuncia que personal contratado mediante convenios está realizando trabajos que, a juicio de la formación, corresponderían a la empresa concesionaria del servicio.

La formación sostiene que se estarían destinando recursos públicos para ejecutar tareas que ya están contempladas en el contrato de la empresa adjudicataria, por cuyos servicios el Ayuntamiento abona la correspondiente prestación. Más por Arona considera que esta situación debe ser aclarada y reclama explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el área de Medio Ambiente, dirigida por la concejala Clara Pérez (CC).

Importe del contrato

Según la denuncia, mientras personal vinculado a los convenios realiza determinadas labores en espacios públicos, la empresa concesionaria mantendría su actividad y seguiría percibiendo el importe establecido en el contrato. Más por Arona reclama que se compruebe si las actuaciones ejecutadas mediante estos programas de empleo están realmente fuera del ámbito de las obligaciones de la concesionaria o, por el contrario, forman parte de los trabajos que debe asumir la empresa.

La formación también critica el estado de algunas zonas del municipio y asegura que existen espacios públicos y caminos afectados por la proliferación de hierbas y falta de mantenimiento. En este sentido, cuestiona que desde el área de Medio Ambiente se difundan imágenes de actuaciones de limpieza mientras, según mantiene, persisten problemas de mantenimiento en distintos puntos de Arona.

“Esto no es gestión. Esto es puro maquillaje”, afirma Más por Arona en su denuncia, en la que reclama una revisión de las actuaciones realizadas y el cumplimiento íntegro del contrato de mantenimiento de jardines. La formación pide además que los responsables municipales aclaren los criterios utilizados para asignar estos trabajos al personal de convenio.