La Aemet avisa: vuelven a subir las temperaturas en Tenerife con máximas de 32 grados

Las temperaturas seguirán subiendo en Canarias este martes, cuando se prevé alcanzar o incluso rebasar los 30 y hasta 32 grados en distintos lugares del archipiélago, en un día de cielos poco nubosos y con viento moderado y con rachas fuertes e incluso muy fuertes en determinadas latitudes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 28 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima en ambas capitales será de 23 grados, de acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento se espera moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste y con tendencia a arreciar a últimas horas del día, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte .

En las aguas de Canarias se prevén vientos de norte o nordeste y fuerza 4 a 6, acompañados de marejada a fuerte marejada y mar de fondo de 1 a 2 metros, del sur en algunas zonas y del norte en otras.

Predicción por islas

Tenerife

Intervalos en el norte tendiendo a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, con ligero aumento de las máximas en medianías y ligero descenso en zonas altas. Es probable que se alcancen los 30 °C en zonas bajas tanto del sur como de la vertiente sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, intensificándose a últimas horas del día, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte en estas zonas. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de Tenerife 23 30

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte, más compactos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, con algún ascenso de las máximas en medianías y algún descenso en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes a partir de media tarde. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): San Sebastián de La Gomera 24 28

La Palma

Inicialmente nuboso en el norte y este, sin descartar lloviznas débiles en el nordeste de madrugada, tendiendo a intervalos nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, con ligero ascenso de las máximas en medianías del este y ligero descenso en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan las rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Santa Cruz de La Palma 21 27

El Hierro

En el norte, predominio de intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios, con algún ascenso de las máximas en medianías del sur y algún descenso en zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en el sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de media tarde. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Valverde 18 22

Lanzarote

Poco nuboso, salvo por intervalos de nubosidad media y alta con baja probabilidad de precipitaciones de carácter débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios pudiéndose alcanzar los 30 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur, más intenso durante la segunda mitad del día, cuando hay probabilidad de alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Arrecife 22 27

Fuerteventura

Poco nuboso, salvo por intervalos de nubosidad media y alta con baja probabilidad de precipitaciones de carácter débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios, con ligero ascenso de las máximas en el este. Es probable que se alcancen los 30 - 32°C en el sureste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Puerto del Rosario 21 29

Gran Canaria

Poco nuboso, salvo intervalos de nubosidad baja en el norte, que tienden a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios, con ligero aumento de las máximas en medianías del sureste y oeste y ligero descenso en cumbres. Se esperan 30 - 32°C en el sureste y medianías del oeste, donde no se descarta alcanzar localmente 34 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC): Las Palmas de Gran Canaria 23 28