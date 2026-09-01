Adeje recuerda las normas para los patinetes eléctricos: seguro obligatorio y prohibido circular por las aceras

El Ayuntamiento de Adeje ha puesto en marcha una campaña para recordar a los usuarios de patinetes eléctricos las principales normas que deben cumplir para circular por el municipio. Bajo el lema #RespetoSobreRuedas, la iniciativa busca fomentar un uso seguro y cívico de estos vehículos de movilidad personal (VMP), proteger a los peatones y mejorar la seguridad vial.

Entre las principales obligaciones que recuerda el Consistorio se encuentra la prohibición de circular por las aceras, así como la obligación de respetar el límite de velocidad de 25 kilómetros por hora y contar con el seguro obligatorio.

La campaña también incide en la necesidad de cumplir las demás normas aplicables a los vehículos de movilidad personal y de realizar un estacionamiento adecuado y cívico, con el objetivo de evitar molestias a peatones y otros usuarios de la vía pública.

"Los patinetes no son juguetes"

La concejala de Seguridad de Adeje, Mercedes Vargas, ha defendido la apuesta municipal por una movilidad "moderna y sostenible", aunque ha subrayado que la seguridad debe situarse por encima de todo.

"El uso de patinetes eléctricos ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años" como alternativa de transporte, ha señalado la responsable municipal. Sin embargo, este incremento también ha generado dudas entre los usuarios y conflictos en los espacios compartidos.

Por este motivo, el Ayuntamiento apuesta por la información y la pedagogía para recordar que estos dispositivos "no son juguetes", sino vehículos que implican responsabilidades para quienes los utilizan.

Una campaña dirigida a residentes y visitantes

#RespetoSobreRuedas se difundirá principalmente a través de los canales digitales y redes sociales del Ayuntamiento de Adeje. La campaña incluirá vídeos, infografías, cuñas de radio, curiosidades y ejemplos de buenas prácticas.

La intención es explicar de forma sencilla cómo utilizar correctamente un patinete eléctrico, tanto durante la circulación como a la hora de estacionarlo, y evitar así comportamientos que puedan poner en riesgo a otras personas o derivar en posibles sanciones.

Una web para consultar las normas

Para resolver las dudas más frecuentes, el Ayuntamiento ha habilitado un espacio específico en su página web dedicado a los vehículos de movilidad personal.

En este portal, residentes y visitantes pueden consultar una guía rápida, las preguntas más habituales y los detalles de la ordenanza municipal que regula el uso de estos vehículos.

La iniciativa pretende así facilitar el acceso a la normativa y promover una convivencia más segura entre peatones, conductores y usuarios de patinetes eléctricos en las calles de Adeje.