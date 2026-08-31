Tenerife encara el lunes con 30 grados y más calor en el sur y el área metropolitana según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias temperaturas con pocos cambios, que probablemente alcancen los 30 °C en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, y en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife.

Nuboso en el norte de las islas que tenderá a poco nuboso en las islas más orientales durante las horas diurnas, mientras que en las islas montañosas se espera que se abran claros en esas zonas durante las horas centrales. En el resto de zonas, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes y extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur y suroeste de las islas de mayor relieve.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro; marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros.

El tiempo en Tenerife este lunes

Nuboso en el nordeste e intervalos nubosos en el resto de la vertiente norte donde habrá apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento de las mínimas en cumbres y medianías del sur y oeste. Es probable que se alcancen los 30 °C en zonas bajas tanto del sur como de la vertiente sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 29

Predicción por islas para este lunes

LA GOMERA

Nuboso en el norte que tiende a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y oeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 27

LA PALMA

Nuboso en el norte y este. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan las rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 25

EL HIERRO

En el norte, predominio de intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 18 23

LANZAROTE

En el norte y oeste, cielos nubosos que tienden a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen los 30 °C en el extremo sureste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos en general con algunos intervalos durante la madrugada en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Es probable que se alcancen los 30 - 32 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía durante la madrugada y últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 800 metros, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios o en ligero aumento de las mínimas en cumbres y medianías del sur y oeste. Se espera que se alcancen los 30 °C en medianías orientadas al sur y oeste, y no se descarta que se superen los 32 °C localmente en esas zonas. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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