El restaurante escondido dentro de un estadio de Tenerife con menú diario por 10,50 euros: combina cocina canaria, venezolana y colombiana

Hay restaurante que no solo sorprendes con su propuesta gastronómica, sino también por el lugar en el que se encuentran. En Arona, se sitúa Cantina El Marino, un establecimiento situado en el Estadio Antonio Domínguez Alfonso y que ofrece una carta en la que combina sabores de Canarias, Colombia y Venezuela.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos lo han visitado y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores, destacando las valoraciones que tiene el establecimiento. "Tiene una carta amplia que combina Canarias, Colombia y Venezuela! Las raciones son bastante grandes y los precios aún mejor", aseguran.

Cocina canaria, colombiana y venezolana

La propuesta gastronómica del establecimiento combina elaboraciones de distintas tradiciones gastronómicas. En su vista, los creadores de contenido comenzaron abriendo el apetito con los tequeños caseros acompañados de y mermelada de frutos rojos y alioli. "Me ha enamorado la presentación de estos tequeños", comenta Jonay en el vídeo. También probaron las empanadas que en su interior contenida papas cachadas.

Las arepas son uno de los platos que más destacaron los creadores durante su visita, ya que son uno de los platos estrella de la casa. Se preparan a la plancha y pueden encontrarse con diferentes rellenos. También ofrece el trío de patacones criollos acompañados de pollo criollo, cerdo al horno y carne mechada.

Para completar la comida pidieron la bandeja paisa tradicional que lo describen como uno de los platos más representativos de Colombia, incluyendo arroz blanco, frijoles rojos, carne mechada, chicharrón, huevo frito, plátano maduro aguacate, arepa y chorizo artesanal. La lengua guisada fue otro de los platos que disfrutaron, cocinada a baja temperatura en salsa criolla, con papa, yuca, arroz y ensalada.

Un menú económico para disfrutar entre semana

Como broche final, el establecimiento ofrece una selección de postres caseros y probaron el coulant y la cheesecake. "Está muy rico", afirman.

Uno de sus principales atractivos es su menú diario de lunes a viernes por 10,50 euros, una opción que atrae a numerosos trabajadores de la zona. Además, el menú incluye primer y segundo palto a elegir para que cada cliente se decante por las elaboraciones que más le gusten.

Horario y ubicación

Cantina El Marino se encuentra en el interior del Estadio Antonio Domínguez Alfonso, en la Avenida Gómez Cuesta, 18, en Arona. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de las elaboraciones caseras que ofrecen.

Abre de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados y domingos reducen su horario y ofrecen servicio de 10:00 a 18:00 horas.