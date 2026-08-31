Sector primario
Tenerife ensaya nuevas estrategias para combatir la mosca blanca de la platanera
La mosca blanca espiral, que coloniza las hojas y produce melaza, provoca daños en la platanera y favorece la aparición de la negrilla.
Una pequeña mosca puede convertirse en un gran problema para la platanera de Tenerife. La mosca blanca espiral, capaz de formar grandes colonias en las hojas y cubrirlas de una sustancia azucarada que favorece la aparición de la conocida como negrilla, vuelve a centrar los esfuerzos de control en el sector. El Cabildo, junto al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, han iniciado un ensayo para probar nuevas estrategias contra esta plaga y determinar cuáles ofrecen mejores resultados sobre el terreno.
Originaria del Caribe, estos pequeños insectos, se reproducen y forman colonias principalmente en el envés de las hojas. La hembra deposita allí los huevos siguiendo un característico patrón en espiral y los cubre con una capa de cera blanca, de ahí el nombre con el que se conoce a esta especie. Se trata, por si fuera poco, de una especie polífaga, capaz de alimentarse de más de un centenar de otras especies vegetales. Además de la platanera, puede atacar a aguacates, cítricos, ficus, hibiscos, rosales y palmeras, entre otras plantas ornamentales y cultivos. Su presencia no se limita, por tanto, a las explotaciones agrícolas, ya que también puede encontrarse en jardines y espacios urbanos.
La melaza, el principal problema
El problema es que el insecto succiona la savia de las plantas, lo que puede provocar debilitamiento, amarilleamiento de las hojas y, en los ataques más intensos, defoliación. Sin embargo, uno de los principales problemas asociados a la plaga llega por la abundante melaza que producen estas moscas al alimentarse. Esta sustancia azucarada queda depositada sobre las hojas y los frutos y sirve de sustrato para hongos que provocan la denominada negrilla o fumagina, que cubre de negro las superficies afectadas y puede reducir su capacidad para realizar la fotosíntesis.
A esto se suma la abundante capa de secreciones cerosas que generan algunos estadios del insecto, que dificulta que determinados tratamientos fitosanitarios alcancen directamente a la plaga. Por este motivo, el control de la mosca blanca espiral resulta especialmente complejo. El nuevo ensayo probará distintas estrategias de control, desde tratamientos fitosanitarios y lavados previos para retirar la capa cerosa hasta el uso de depredadores naturales y parasitoides para acabar, al fin, con esta plaga.
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