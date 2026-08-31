Los mayores virales de la Casa de Acogida Virgen de Candelaria: triunfan en redes recordando sus profesiones

“Ahora soy residente, pero antes fui…”. Así comienza el emotivo vídeo protagonizado por los mayores de la residencia Casa de Acogida Virgen de Candelaria, en Tenerife, que se ha convertido en viral en redes sociales.

La iniciativa, realizada por el centro gestionado por Fundación Gerón, acumula hasta el momento más de 100.000 visualizaciones en Instagram y 80.000 en Facebook, conectando con miles de personas gracias a un mensaje sencillo: detrás de cada residente existe toda una vida que merece ser recordada.

A través del vídeo, los mayores recuerdan las profesiones y ocupaciones que desempeñaron a lo largo de sus vidas. Maestros, agricultores, docentes, cocineros o comerciantes son algunas de las historias que muestran que, antes de ser residentes, fueron personas que trabajaron, soñaron, construyeron sus proyectos y dejaron huella.

Historias de vida

La iniciativa pretende así poner en valor la identidad y las historias de vida de las personas mayores, aspectos fundamentales dentro del modelo de atención centrada en la persona que impulsa Fundación Gerón en el centro.

Con “Ahora soy residente, pero antes fui…”, sus protagonistas han conseguido que miles de personas conozcan algo más de quienes están detrás de la palabra “residente”: personas con toda una vida que contar.