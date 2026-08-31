Una investigación identifica la principal zona de acumulación magmática profunda de Tenerife

La acumulación magmática de Tenerife vuelve a estar de actualidad después de que, recientemente, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) haya información sobre un nuevo hallazgo en el Parque Nacional del Teide. En este caso, un estudio ha permitido obtener, por primera vez, una imagen tridimensional de la estructura profunda de la corteza y del manto superior bajo Tenerife, revelando varias zonas de baja velocidad sísmica que podrían estar relacionadas con acumulaciones de magma en la base de la antigua corteza oceánica.

Uno de los principales resultados del estudio es la identificación de una capa de corteza oceánica relativamente rígida, de aproximadamente 10 kilómetros de espesor, caracterizada por velocidades sísmicas relativamente elevadas, ha publicado Involcan en sus redes sociales.

Por debajo de esta capa aparece una estructura mucho más heterogénea, en la que se identifican cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica. Estas estructuras se distribuyen en diferentes sectores de Tenerife y se extienden aproximadamente entre los 10 y los 30 kilómetros de profundidad.

Según expone Involcan, "las bajas velocidades sísmicas observadas se interpretan como indicativas de zonas de elevada temperatura y/o de cambios en la composición y propiedades físicas de las rocas, que podrían estar relacionadas con la presencia y acumulación de magmas procedentes del manto superior".

Gran acumulación de magma

En concreto, el resultado más destacado del estudio se localiza bajo el sector occidental de Tenerife, donde se han identificado "velocidades excepcionalmente bajas de las ondas sísmicas S".

La combinación de estos resultados con una modelización termodinámica indica que esta anomalía puede contener una proporción significativa de magma. La correspondencia entre las velocidades sísmicas más bajas y las mayores fracciones de fundido apunta a la existencia de una zona particularmente rica en magma en el manto superior, explica Involcan.

Esta acumulación estaría relacionada con procesos de underplating magmático, mediante los cuales el magma procedente del manto se acumula progresivamente en la base de la corteza oceánica. A lo largo de la evolución geológica de Tenerife, estos procesos pueden haber modificado de forma significativa las características físicas y químicas de la base de la corteza y del manto superior.

Conexión entre sismicidad y desgasificación

Además, Involcan señala que el estudio también revela una relación espacial entre las anomalías profundas de baja velocidad y la actividad sísmica registrada recientemente en Tenerife. Una parte importante de los terremotos localizados durante los últimos años se concentra por encima o en los bordes de la principal anomalía de baja velocidad.

"Esta distribución podría estar relacionada con la acumulación y transferencia de magma en esta región profunda. El ascenso del magma desde el manto superior hacia niveles menos profundos provoca una disminución de la presión, favoreciendo la exsolución de los gases disueltos en el magma. A estas profundidades, estos volátiles están constituidos principalmente por dióxido de carbono (CO₂)", aclara la publicación, a la vez que matiza que "la posterior migración de estos volátiles y de los fluidos magmáticos hacia niveles más superficiales, donde interactúan con el sistema hidrotermal de Tenerife, podría contribuir a explicar parte de la actividad sísmica observada, incluidos los eventos sísmicos híbridos y de baja frecuencia registrados en la isla".

La investigación, liderada por Víctor Ortega Ramos, investigador de Involcan y estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es fruto de una colaboración entre ambas instituciones, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Université de Genève (Suiza) y el Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), en Portugal. Los resultados han sido publicados en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.