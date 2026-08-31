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La Guardia Civil lo confirma: el error que muchos conductores tinerfeños cometen al volver a la rutina que puede en 200 euros de multa por poner en peligro la seguridad vial

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución y evitar prisas al volante para garantizar la seguridad vial tras la vuelta de las vacaciones

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico.

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Helena Ros

Helena Ros

Las vacaciones de verano han llegado a su fin y muchos ciudadanos vuelven a la rutina, algo que implica volver a coger el coche y respetar la normativa al volante. Durante los desplazamientos, los conductores deben extremar la precaución y no poner en riesgo la seguridad vial.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores que se reincorporan a la rutina esta semana con el objetivo de garantizar la seguridad vial. "Después de las vacaciones, también vuelve el despertador... y las prisas", afirman.

Las prisas no son buenas compañeras al volante

Uno de los riesgos habituales tras las vacaciones es intentar recuperar el tiempo perdido. La vuelta a los horarios habituales pueden llevar a algunos conductores a aumentar la velocidad o realizar maniobras peligrosas por no salir con el tiempo necesario.

Las autoridades aconsejan a los conductores salir "con unos minutos de margen" y evitar así aumentar la velocidad y cometer infracciones al volante. Mantener una conducción tranquila, respetar las normas de tráfico y planificar los desplazamientos con antelación son algunas de las claves para afrontar con seguridad la vuelta a la rutina.

El uso del móvil conlleva graves sanciones

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".

Si los agentes de tráfico detecta a un conductor utilizando el teléfono móvil al volante, le interpondrá una sanción de 200 euros y la pérdida de 6 puntos de carné de conducir. En el caso de utilizar auriculares, las multas son de 200 euros y la retirada de 3 puntos.

El cansancio reduce la capacidad de reacción

Tras el regreso de las vacaciones muchos conductores pueden notar cansancio, una sensación que reduce la concentración, aumenta el tiempo de reacción e interfiere negativamente en la conducción a la hora de interpretar señales o responder ante un imprevisto.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los bostezos, la pesadez en los ojos, los cambios constantes de postura o la dificultad para mantener la atención en la carretera son síntomas claros de cansancio. En estos casos, recomiendan parar el vehículo en un lugar seguro y reanudar la marcha cuando el conductor se encuentre mejor.

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Si la fatiga provoca una conducción que ponga en peligro la seguridad vial, los agentes pueden interponer sanciones a los conductores si la conducta es negligente o peligrosa. "Septiembre puede esperar unos minutos. Tu seguridad, no", concluye la Guardia Civil

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