La Guardia Civil lo confirma: el error que muchos conductores tinerfeños cometen al volver a la rutina que puede en 200 euros de multa por poner en peligro la seguridad vial

Las vacaciones de verano han llegado a su fin y muchos ciudadanos vuelven a la rutina, algo que implica volver a coger el coche y respetar la normativa al volante. Durante los desplazamientos, los conductores deben extremar la precaución y no poner en riesgo la seguridad vial.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores que se reincorporan a la rutina esta semana con el objetivo de garantizar la seguridad vial. "Después de las vacaciones, también vuelve el despertador... y las prisas", afirman.

Las prisas no son buenas compañeras al volante

Uno de los riesgos habituales tras las vacaciones es intentar recuperar el tiempo perdido. La vuelta a los horarios habituales pueden llevar a algunos conductores a aumentar la velocidad o realizar maniobras peligrosas por no salir con el tiempo necesario.

Las autoridades aconsejan a los conductores salir "con unos minutos de margen" y evitar así aumentar la velocidad y cometer infracciones al volante. Mantener una conducción tranquila, respetar las normas de tráfico y planificar los desplazamientos con antelación son algunas de las claves para afrontar con seguridad la vuelta a la rutina.

El uso del móvil conlleva graves sanciones

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".

Si los agentes de tráfico detecta a un conductor utilizando el teléfono móvil al volante, le interpondrá una sanción de 200 euros y la pérdida de 6 puntos de carné de conducir. En el caso de utilizar auriculares, las multas son de 200 euros y la retirada de 3 puntos.

El cansancio reduce la capacidad de reacción

Tras el regreso de las vacaciones muchos conductores pueden notar cansancio, una sensación que reduce la concentración, aumenta el tiempo de reacción e interfiere negativamente en la conducción a la hora de interpretar señales o responder ante un imprevisto.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los bostezos, la pesadez en los ojos, los cambios constantes de postura o la dificultad para mantener la atención en la carretera son síntomas claros de cansancio. En estos casos, recomiendan parar el vehículo en un lugar seguro y reanudar la marcha cuando el conductor se encuentre mejor.

Si la fatiga provoca una conducción que ponga en peligro la seguridad vial, los agentes pueden interponer sanciones a los conductores si la conducta es negligente o peligrosa. "Septiembre puede esperar unos minutos. Tu seguridad, no", concluye la Guardia Civil