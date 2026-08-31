La Guardia Civil avisa a los tinerfeños: perder el DNI en vacaciones puede acabar en una estafa si no haces esto

Las vacaciones van llegando a su fin para muchos ciudadanos, pero hay un problema con el que se encuentra muchos viajeros al regresar a su hogar: darse cuenta de que falta algo tan importante como el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir.

La Guardia Civil ha querido recordar a los ciudadanos la importancia de actuar con rapidez ante cualquier perdida. Un documento de identidad perdido o sustraído no solo puede complicar la identificación del pasajero, sino acabar siendo utilizado para cometer un fraude o una suplantación de identidad.

Los consejos de la Guardia Civil

Las autoridades recomienda llevar a cabo una serie de pautas si "sospechas que lo has perdido o te lo han sustraído":

Comprueba bien las pertenencias que te has llevado al viaje, muchas veces puede colocarse en lugares poco habituales

que te has llevado al viaje, muchas veces puede colocarse en lugares poco habituales Comunica cuanto antes la pérdida o sustracción

cuanto antes la pérdida o sustracción Presta atención a movimientos o comunicaciones extrañas posteriores

En el caso de no encontrar la documentación perdida, será necesario solicitar una nueva documentación mediante los trámites establecidos.

Un documento perdido puede ser utilizado para fraudes

La Guardia Civil recuerda que perder un documento personal no es únicamente un inconveniente administrativo. Estos documentos contienen información personal que puede ser utilizada por delincuentes para intentar hacerse pasar por otra persona.

Por ello, deben denunciar la pérdida y permanecer atentos a posibles movimientos extraños, comunicaciones sospechosas o gestiones que no hayan realizado. "Un documento de identidad perdido puede acabar siendo utilizado fraudulentamente", advierte la Guardia Civil.