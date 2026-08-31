Educación confirma la retirada temporal del proyecto del centro especial de Arona, a la espera de la cesión del suelo

El PSOE asegura que Arona se queda sin el Centro de Educación Especial y residencia escolar previsto en Parque La Reina dentro del Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del sur de Tenerife. Afirma que Educación retira de su planificación el proyecto, con 10,6 millones de inversión prevista, 100 plazas educativas y 30 residenciales, «porque el Ayuntamiento no culminó la cesión del suelo aprobada en 2024».

Educación confirma una retirada «temporal» del proyecto porque Plan de Infraestructuras sólo recoge los proyectos con suelo ya cedido. «Cuando el Ayuntamiento termine esa tramitación, se volvería a incorporar. No significa que se haya renunciado ni descartado ese centro», apunta antes de defender al gobierno municipal al afirmar que «el Ayuntamiento está muy involucrado y agilizando el trámite todo lo posible».

La alcaldesa, Fátima Lemes, afirma que «el centro se va a construir en Arona y estará ubicado en Parque de la Reina». La regidora explica que «se ha producido un retraso derivado de cuestiones administrativas y técnicas, pero el proyecto sigue adelante y Arona contará con esta infraestructura». Lemes sostiene que en el Consistorio aroneros «estamos trabajando mano a mano con la Consejería para completar los trámites que quedan pendientes y avanzar próximamente en el proyecto».