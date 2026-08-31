El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores

Los antiguos cuarteles de artillería de El Cristo tienen los días contados. El Cabildo prepara la demolición de poco más de 8.300 metros cuadrados de edificaciones de un recinto histórico que ocupa unos 18.500 metros cuadrados en el centro de La Laguna, una actuación que tendrá un coste de más de 2,1 millones de euros y que permitirá despejar el terreno donde se proyecta levantar un gran complejo sociosanitario para personas mayores, con hogares, centros especializados y un centro de día. El proyecto, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), queda sometido durante los próximos 20 días hábiles a exposición pública para posibles alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Lindando directamente con el Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, se pretende demoler parte de las edificaciones de un recinto que durante décadas formó parte del paisaje urbano de la ciudad y fue uno de sus principales espacios militares. El antiguo cuartel, que durante más de 170 años albergó a las unidades de artillería de Tenerife, cuenta con construcciones de dos plantas y hasta diez metros de altura y permaneció en uso hasta el traslado de las unidades castrenses y el posterior cierre de las instalaciones en 2013. El acuartelamiento reunía edificios administrativos y de mando, pabellones para tropas y oficiales, naves, talleres, almacenes y garajes, además de un patio de armas, zonas deportivas, comedores y cocinas.

De cuartel a residencia

Todo cambió cuando el Cabildo, tras 20 años de parálisis administrativa, adquirió los antiguos cuarteles al Ministerio de Defensa en diciembre de 2024 por más de ocho millones de euros. Cinco meses después, 13.771 metros cuadrados fueron adscritos al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario (IASS), dentro del proyecto para transformar el antiguo espacio militar en un nuevo complejo destinado a atender la demanda de plazas para mayores. Para ello, la Corporación insular encargó a Gestur, una empresa pública de gestión urbanística, la redacción del Plan Director y del proyecto de demolición de las edificaciones existentes.

El lugar donde se erigirá el centro para mayores, en El Cristo de La Laguna / El Día

El objetivo será dar respuesta a la creciente demanda de plazas sociosanitarias de Tenerife, especialmente en el área metropolitana, donde se concentra el 46 % de la población mayor de 65 años de la Isla, unas 75.000 personas. En San Cristóbal de La Laguna hay actualmente 11 residencias para mayores, mientras que en el conjunto de Tenerife están registradas 68 instalaciones de este tipo. El futuro complejo contempla distintos recursos de atención, desde hogares para personas mayores con menor dependencia, que buscan ofrecer un modelo de convivencia más cercano al de una vivienda, hasta unidades especializadas para quienes necesitan cuidados específicos y un espacio de atención diurna, destinado a prestar servicios y actividades durante la jornada a personas mayores que pueden continuar viviendo en sus domicilios.

Los principales riesgos

Los trabajos estarán condicionados por la ubicación del recinto, en una zona con tráfico rodado y una afluencia continua de peatones en las calles que lo rodean. Las edificaciones colindantes, algunas de ellas del año 1890, presentan un estado de mantenimiento normal y las medianeras se encuentran en buen estado, por lo que el proyecto contempla medidas específicas de seguridad para evitar afecciones durante la demolición. El inmueble dispone, además, de acometidas de electricidad, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones, que deberán ser desconectadas antes de iniciar los trabajos.

Pero uno, y quizás el más importante de los principales condicionantes, será la presencia de amianto en la cubierta de una de las edificaciones, un grupo de minerales de origen natural formado por fibras microscópicas que, al deteriorarse o manipularse, pueden liberarse al aire y ser inhaladas, con el consiguiente riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves y distintos tipos de cáncer. Por ello, se recomienda demoler la construcción completa pese a que se encuentra dividida entre dos parcelas catastrales, ya que la estructura de la cubierta no se corresponde necesariamente con el límite entre ambas. La documentación incluye un Plan de Desamiantado específico para establecer las actuaciones necesarias para retirar este material antes de completar el derribo.

Así será el derribo

A partir de ahí, y en un plazo de seis meses, el derribo se realizará de forma progresiva y controlada, desde la parte superior del edificio hacia la planta baja, y combinará trabajos manuales con maquinaria pesada. Antes de atacar la estructura se desconectarán los suministros, se retirarán los materiales peligrosos y se desmontarán aquellos elementos que puedan recuperarse. También se instalarán vallas, andamios, protecciones y otros medios para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los peatones y edificios próximos.

Con todo ello, una vez despejado el inmueble, se desmontarán cubiertas, estructuras y cerramientos de forma progresiva, con herramientas manuales y maquinaria pesada. Los escombros se retirarán a medida que avance el derribo y se apuntalarán los elementos necesarios para evitar desplomes incontrolados. Asimismo, la actuación está condicionada por la futura ampliación del Camino Cañaveral, que ocupará una franja de 12 metros hacia el interior de la parcela. Será, en definitiva, el primer paso para transformar el antiguo recinto militar en el nuevo complejo sociosanitario que el cabildo proyecta para La Laguna.