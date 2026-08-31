La Aemet anuncia un cambio en el tiempo: aviso amarillo por fenómenos costeros este martes en Tenerife

Septiembre comenzará con un nuevo aviso amarillo en Tenerife. En este caso por fenómenos costeros adversos, una situación similar a la que vivirá Gran Canaria. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), afectando principalmente al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de Gran Canaria.

Los avisos estarán vigentes entre las 21:00 horas y la medianoche y, en el caso de Tenerife, afectarán a las zonas este, sur y oeste de la isla.

Tiempo en Tenerife

De forma concreta, la Aemet anuncia para este martes en Tenerife una jornada con intervalos en el norte, tendiendo a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Temperaturas con pocos cambios, con ligero aumento de las máximas en medianías y ligero descenso en zonas altas. Es probable que se alcancen los 30°C en zonas bajas tanto del sur como de la vertiente sur del área metropolitana.

Nubosidad en la cumbre de Tenerife, en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, intensificándose a últimas horas del día, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte en estas zonas. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste. Brisas en costas del suroeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, se esperan intervalos de nubosidad baja con predominio del poco nuboso durante la tarde en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado salvo intervalos de nubosidad media y alta en las islas más orientales con baja probabilidad de precipitación de carácter débil y ocasional.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso en zonas de interior y sur, y con ligeros descensos en cumbres y zonas altas. Viento moderado del nordeste, que será fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior sur de Lanzarote, especialmente a partir de la tarde cuando no se descartan rachas muy fuertes.