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Tiempo en Tenerife este lunes: cielos nubosos al norte y temperaturas estables en Canarias

La entrada de semana mantendrá la tónica de estabilidad meteorológica, con apertura de claros en las horas centrales y alisios con intervalos de intensidad en vertientes del sureste y noroeste

Mapa de viento de Canarias

Mapa de viento de Canarias / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes, 31 de agosto de 2026, una jornada caracterizada por la estabilidad meteorológica, temperaturas estables y cielos nubosos en las vertientes septentrionales que tenderán a abrir amplios claros durante las horas centrales del día. Los valores térmicos podrán alcanzar o superar la barrera de los 30 a 32 °C en el sureste de Fuerteventura, el interior sur y oeste de Gran Canaria, así como en las zonas bajas del sur del área metropolitana tinerfeña.

El viento del nordeste soplará de carácter moderado a fuerte en las vertientes y extremos sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En el mar, la AEMET pronostica vientos de fuerza 4 a 5 (alcanzando fuerza 6 mar adentro), marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de 1 a 2 metros.

Predicción meteorológica detallada por islas

Tenerife

Nuboso en el nordeste e intervalos en la vertiente norte con apertura de amplios claros a mediodía. Poco nuboso en el resto. Es probable alcanzar los 30 °C en cotas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y oeste.

  • Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 21 °C | Máxima de 29 °C

La Gomera

Cielos nubosos en el norte tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales; despejado en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos este y oeste.

  • San Sebastián de La Gomera: Mínima de 21 °C | Máxima de 27 °C

La Palma

Predominio de cielos nubosos en el norte y en el este. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y probables rachas muy intensas en los extremos sudeste y noroeste.

  • Santa Cruz de La Palma: Mínima de 20 °C | Máxima de 25 °C

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto de la isla. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y oeste.

  • Valverde: Mínima de 18 °C | Máxima de 23 °C

Lanzarote

Cielos nubosos en el norte y oeste tendiendo a despejar a lo largo del día; despejado en el resto de la isla. Temperaturas estables, con posibilidad de tocar los 30 °C en el extremo sureste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior sur.

  • Arrecife: Mínima de 22 °C | Máxima de 29 °C

Fuerteventura

Predominio de cielos poco nubosos, salvo algún intervalo matinal en el oeste. Temperaturas sin cambios significativos; es probable alcanzar los 30 - 32 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía.

  • Puerto del Rosario: Mínima de 21 °C | Máxima de 28 °C

Gran Canaria

Cielos nubosos por debajo de los 800 metros en el norte con claros a mediodía; despejado en el resto. Ligero ascenso de las mínimas en zonas altas. Se prevén 30 °C en medianías del sur y oeste, pudiendo superar localmente los 32 °C. Viento del nordeste fuerte en extremos sudeste y oeste con posibles rachas muy fuertes.

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