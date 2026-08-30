Tenerife afronta este domingo con nubes en el norte y hasta 29 grados en la capital

Tenerife afrontará este domingo una jornada marcada por los intervalos nubosos en el norte, la posibilidad de alguna lluvia débil en el nordeste y el viento del nordeste, que soplará con intensidad en distintos puntos de la isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos estarán nubosos en el nordeste, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de la vertiente norte también habrá intervalos nubosos, aunque se abrirán claros durante las horas centrales.

En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos durante la madrugada y nubes de evolución por la tarde, principalmente en el oeste.

Hasta 29 grados en Santa Cruz de Tenerife

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las mínimas experimentarán ligeros ascensos en las zonas de interior.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 29 de máxima.

En otras zonas de la isla también se esperan temperaturas suaves, con los valores más elevados en las áreas orientadas al sur y oeste.

El viento ganará fuerza en varios puntos

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de Tenerife.

En la costa oeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será moderado del suroeste, ocasionalmente fuerte, y girará a componente oeste durante la tarde.

El tiempo en Canarias este domingo

En Lanzarote, habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día y al final, principalmente en el norte y oeste, con tendencia a cielos poco nubosos durante la tarde. No se descarta alcanzar los 30 grados en el extremo sureste. Arrecife tendrá entre 22 y 29 grados.

En Fuerteventura, predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte y oeste durante la madrugada y primeras horas. Se podrán alcanzar los 30 grados en el sureste. Puerto del Rosario registrará 21 y 28 grados.

En Gran Canaria, habrá intervalos nubosos en el norte, con cielos más cubiertos a primeras y últimas horas, mientras que el resto permanecerá poco nuboso. Las temperaturas podrán alcanzar los 30 grados en el sureste, sur y oeste, especialmente en medianías. Las Palmas de Gran Canaria tendrá 24 y 27 grados.

En La Gomera, predominarán los intervalos nubosos en el norte, con apertura de claros durante la tarde. Las temperaturas tendrán pocos cambios y las mínimas subirán ligeramente en zonas de interior. San Sebastián de La Gomera alcanzará los 28 grados.

En La Palma, el norte y este permanecerán nubosos y no se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste. Las temperaturas tendrán pocos cambios y Santa Cruz de La Palma tendrá 23 y 27 grados.

Por último, en El Hierro habrá intervalos nubosos en el norte, con apertura de claros durante la tarde, mientras que el resto estará poco nuboso. Valverde registrará 20 grados de mínima y 24 de máxima.

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Así estará el mar

En las aguas de Canarias habrá viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con posibilidad de que aumente temporalmente a fuerza 6. La Aemet prevé marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.