Un sistema para saber dónde hay aparcamiento en Santa Cruz de Tenerife: 12 paneles informarán de las plazas libres a partir de 2027

Santa Cruz de Tenerife prepara la puesta en marcha de un nuevo sistema de información de aparcamientos que permitirá a los conductores conocer dónde hay plazas disponibles. El proyecto contempla la instalación de 12 paneles de mensajes variables en puntos estratégicos del municipio chicharrero y ofrecerá información en tiempo real sobre la ocupación de 24 zonas de estacionamiento independientes repartidas por el centro de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el área de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento, pretende facilitar el acceso a los estacionamientos y mejorar la gestión del tráfico. La previsión municipal es que el sistema esté operativo a principios de 2027. El contrato, cuya ejecución corresponde a la empresa Kapsch Trafficcom, dispone de un presupuesto de 435.000 euros e incluye el suministro, la instalación y la integración de los distintos elementos necesarios para ponerlo en funcionamiento.

Los 12 paneles serán uno de los elementos más visibles del proyecto. Su función será trasladar a los conductores información actualizada sobre las plazas disponibles en las distintas zonas de aparcamiento. Estarán distribuidos por emplazamientos estratégicos para que quienes accedan a Santa Cruz puedan disponer de esos datos durante el recorrido y elegir con mayor facilidad dónde estacionar.

La intención es reducir parte del tráfico que se genera cuando los conductores recorren las calles en busca de aparcamiento. En una ciudad con importantes flujos de entrada, disponer de información sobre la oferta existente puede permitir tomar decisiones antes de llegar a una zona saturada y dirigir los vehículos hacia otros estacionamientos con disponibilidad.

Salida de Santa Cruz a la autopista del Norte (TF-5) / E. D.

El problema adquiere especial relevancia en una capital que recibe diariamente un elevado volumen de vehículos. La documentación sitúa entre los principales puntos de entrada la autopista del norte TF-5, cuyo tramo de conexión entre La Laguna y Santa Cruz soporta habitualmente cerca de 110.000 vehículos al día. La TF-1 aporta asimismo entre 80.000 y 90.000 vehículos diarios en sus accesos por Añaza y la conexión con el puerto.

A estos desplazamientos se suma la circulación interna de la capital y la demanda de estacionamiento de residentes, trabajadores y visitantes. El centro de Santa Cruz, junto a barrios como El Toscal y Salamanca, concentra buena parte de los problemas relacionados con la disponibilidad de plazas. En este escenario, el nuevo sistema pretende aportar una herramienta para gestionar mejor esa demanda y evitar desplazamientos innecesarios.

Los datos irán al centro de control

La información no quedará limitada a los paneles instalados en la vía pública. El sistema también trasladará los datos al centro de control de tráfico, desde donde podrán utilizarse para analizar estadísticamente el uso de los aparcamientos y el rendimiento de la propia herramienta. La información acumulada permitirá disponer de una base de datos útil para futuras actuaciones de movilidad inteligente.

El proyecto incorpora además una aplicación móvil dirigida a los ciudadanos. A través de ella se podrá consultar la disponibilidad de plazas y obtener indicaciones de ruta hacia el aparcamiento más cercano. La herramienta permitirá también consultar las tarifas y los horarios de los estacionamientos y contempla la posibilidad de integrarse con sistemas de pago.

De esta forma, el Ayuntamiento plantea una solución que combina información en la calle, gestión desde el centro de control y herramientas digitales para los conductores. La apuesta no se limita a indicar dónde quedan plazas libres, sino que busca reunir los datos de aparcamiento y convertirlos en información útil para decidir el recorrido y el lugar de estacionamiento.

En busca de una movilidad sostenible

La puesta en marcha del sistema se enmarca en la estrategia municipal de movilidad sostenible y en la búsqueda de alternativas para aliviar la congestión. Conocer en tiempo real la oferta de aparcamiento permitirá mejorar la experiencia de residentes y visitantes y, al mismo tiempo, detectar futuras necesidades en materia de estacionamiento.

Cuando el proyecto esté operativo, Santa Cruz dispondrá de una red capaz de ofrecer una visión conjunta de la disponibilidad en 24 zonas. Será especialmente útil en los accesos y sectores con mayor presión sobre las plazas, donde conocer de antemano la situación puede ayudar a elegir otro estacionamiento.

El Ayuntamiento confía en que esta nueva infraestructura contribuya a una movilidad más eficiente y facilite tanto la circulación como el estacionamiento. La previsión es que el sistema comience a funcionar a principios del próximo año, cuando los 12 paneles, la plataforma de gestión y la aplicación móvil queden integrados en una misma herramienta de información.