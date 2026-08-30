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El guachinche de este municipio de Tenerife que conquista con su cocina canaria casera y sus carnes a la brasa

El establecimiento destaca por su cocina y la excelente relación calidad-precio que ofrece

Las carnes a la brasa son una de las especilidades

Las carnes a la brasa son una de las especilidades / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

En San Cristóbal de La Laguna, más concretamente en el barrio de Los Baldíos, se encuentra uno de los guachinches que muchos consideran imprescindibles en Tenerife. Se trata de Guachinche El Fogón, un establecimiento que se caracteriza por ofrecer cocina canaria y carnes a la brasa.

Cocina canaria y platos que conquistan

El establecimiento destaca por su carta, en la que se encuentran desde platos tradicionales hasta sugerencias que buscan conquistar el paladar de sus comensales. Entre sus elaboraciones más destacadas se encuentran la ropa vieja de pulpo, las costillas con piña y papas, garbanzas o el escaldón, entre otros.

El establecimiento cuenta con opciones para todos los gustos, por lo que quienes prefieran disfrutar de un plato de pescado puede pedir su bacalao encebollado.

Carnes a la brasa

Las carnes a la brasa son unas de las especialidades de la casa, con opciones como pollo, bichillo o secreto ibérico. Un lugar que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la carne. Además, se caracteriza ofrece ofrecer una excelente relación calidad-precio y contar con terraza exterior y parking privado.

Como broche final, los postre caseros también buscan hacerse un hueco. Los comensales pueden disfrutar de opciones como tarta de la abuela, quesillo o mousse de gofio, opciones perfectas que conquistan a los amantes del dulce.

Horario y ubicación

Guachinche El Fogón se encuentra en el camino del Medio, en Los Baldíos, muy cerca del aeropuerto de Tenerife Norte. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han compartido la experiencia con el resto de interesados.

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Abre de lunes a jueves de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo lo hace en horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas.

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