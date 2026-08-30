Éxito multitudinario en el norte de Tenerife: casi 10.000 personas celebran la 45º Romería de La Victoria de Acentejo
Las fiestas de agosto de 2026 viven uno de sus actos centrales con una masiva respuesta popular que consolida el tributo a San Isidro Labrador
Cerca de 10.000 personas se dieron cita este sábado, 29 de agosto de 2026, en las calles de La Victoria de Acentejo para participar en la 45º Romería en honor a San Isidro Labrador. La cita, enmarcada como uno de los momentos cúlmen del programa de las Fiestas de Agosto de 2026, volvió a convertir el casco victoriero en un hervidero de tradición, música y gastronomía canaria con el desfile de decenas de carretas, agrupaciones folclóricas y romeros ataviados con la vestimenta típica.
Durante el recorrido, el alcalde de la localidad, Juan Antonio García Abreu, enfatizó el arraigo de la convocatoria al señalar que "la romería es uno de esos actos que reflejan de manera especial el sentimiento de pertenencia y el orgullo por nuestras tradiciones", extendiendo su agradecimiento al tejido asociativo y vecinal por garantizar la continuidad del festejo.
Identidad local y continuidad del programa festivo
En esa misma línea, la concejala de Fiestas, Yurena Gutiérrez, resaltó el papel integrador de la celebración dentro de la cultura del norte insular:
- Punto de encuentro intergeneracional: Gutiérrez subrayó que la romería constituye un pilar identitario capaz de convocar año a año a distintas generaciones del municipio y de toda la isla.
- Próximas citas en la agenda: Tras el éxito del fin de semana, la programación de las Fiestas de Agosto continuará en las próximas jornadas con eventos dirigidos al público infantil, espectáculos musicales, deportes y la tradicional Noche Atrevida.
- Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
- Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
- La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
- El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
- Los bocadillos de Tenerife que conquistan a quienes los prueban: destacan por su cantidad de relleno
- El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla