Éxito multitudinario en el norte de Tenerife: casi 10.000 personas celebran la 45º Romería de La Victoria de Acentejo

Cerca de 10.000 personas se dieron cita este sábado, 29 de agosto de 2026, en las calles de La Victoria de Acentejo para participar en la 45º Romería en honor a San Isidro Labrador. La cita, enmarcada como uno de los momentos cúlmen del programa de las Fiestas de Agosto de 2026, volvió a convertir el casco victoriero en un hervidero de tradición, música y gastronomía canaria con el desfile de decenas de carretas, agrupaciones folclóricas y romeros ataviados con la vestimenta típica.

Durante el recorrido, el alcalde de la localidad, Juan Antonio García Abreu, enfatizó el arraigo de la convocatoria al señalar que "la romería es uno de esos actos que reflejan de manera especial el sentimiento de pertenencia y el orgullo por nuestras tradiciones", extendiendo su agradecimiento al tejido asociativo y vecinal por garantizar la continuidad del festejo.

Romería de las Fiestas de Agosto 2026 en La Victoria de Acentejo / E. D.

Identidad local y continuidad del programa festivo

En esa misma línea, la concejala de Fiestas, Yurena Gutiérrez, resaltó el papel integrador de la celebración dentro de la cultura del norte insular:

Noticias relacionadas