Diversión y tradición en la costa de Tacoronte: 'Sirenita ponte la aleta' convierte la avenida marítima de El Pris en un pasarela de disfraces marinos

El núcleo costero de El Pris, en el municipio de Tacoronte, vivió este sábado, 29 de agosto de 2026, una de las citas más concurridas y divertidas de su calendario festivo con la celebración de una nueva edición del concurso "Sirenita ponte la aleta". La avenida marítima de la localidad se llenó de público para presenciar esta singular pasarela sobre el litoral, salpicada de obstáculos, pruebas y participantes ataviados con creativos diseños inspirados en la fauna y el mundo marino.

La iniciativa, organizada por la Comisión de Fiestas 2026 con la colaboración del Área de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tacoronte, logró volver a llenar de ambiente el barrio dentro del marco de los actos patronales dedicados a la Virgen del Carmen.

Uno de los disfraces en la avenida de El Pris / Ayuntamiento de Tacoronte

Animación a pie de calle y cuadro de honor

La jornada contó con un continuo acompañamiento musical a ritmo de batucada y un constante respaldo del público congregado a lo largo de todo el recorrido de la gincana.

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