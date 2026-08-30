Diversión y tradición en la costa de Tacoronte: 'Sirenita ponte la aleta' convierte la avenida marítima de El Pris en un pasarela de disfraces marinos
Cientos de vecinos y visitantes disfrutaron este sábado de una cita festiva que combinó humor, ritmo de batucada y la entrega de trofeos a las "sirenas" más veloces de la jornada
El núcleo costero de El Pris, en el municipio de Tacoronte, vivió este sábado, 29 de agosto de 2026, una de las citas más concurridas y divertidas de su calendario festivo con la celebración de una nueva edición del concurso "Sirenita ponte la aleta". La avenida marítima de la localidad se llenó de público para presenciar esta singular pasarela sobre el litoral, salpicada de obstáculos, pruebas y participantes ataviados con creativos diseños inspirados en la fauna y el mundo marino.
La iniciativa, organizada por la Comisión de Fiestas 2026 con la colaboración del Área de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tacoronte, logró volver a llenar de ambiente el barrio dentro del marco de los actos patronales dedicados a la Virgen del Carmen.
Animación a pie de calle y cuadro de honor
La jornada contó con un continuo acompañamiento musical a ritmo de batucada y un constante respaldo del público congregado a lo largo de todo el recorrido de la gincana.
- Representación institucional: La cita estuvo arropada a pie de calle por la alcaldesa del municipio, Sandra Izquierdo, junto al segundo teniente de alcaldesa, José Caro, y los concejales de Urbanismo y Deportes, Tarsis Morales y Yaiza Díaz.
- Broche de la jornada: Al término de las pruebas en la avenida marítima, la comitiva municipal presidió la entrega final de premios y trofeos a las "sirenas" que demostraron mayor rapidez, simpatía y originalidad en el certamen.
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