Desconexión en el sur de Tenerife: Belén Esteban despide el verano entre piscina, sol y tranquilidad insular

La popular colaboradora de televisión Belén Esteban se encuentra en Tenerife disfrutando de unos días de descanso para despedir el verano de 2026. Alejada del ruido mediático de las últimas semanas tras sus recientes polémicas televisivas, la mediática celebridad ha compartido en sus redes sociales diversos momentos de relajación a la orilla de la piscina, aprovechando el buen tiempo y el clima de la Isla.

En una de sus publicaciones más recientes, Esteban acompañó su imagen con un tema musical de la puertorriqueña Olga Tañón, cuya letra aborda el mantenerse fiel a uno mismo frente a los comentarios ajenos. Consciente del revuelo que podía generar la elección del tema, la propia protagonista se apresuró a matizar el contenido para evitar especulaciones.

Resumen del tema y aclaraciones de la protagonista

La canción elegida por la televisiva gira en torno a la autoafirmación personal y la indiferencia ante los rumores o envidias externas. De forma directa, el tema reivindica la autenticidad frente a las opiniones de terceros con versos como:

"Por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar.

Que digan lo que quieran de mí." — Olga Tañón, Que digan lo que quieran de mí

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Sin embargo, Belén Esteban aclaró en la propia publicación que la elección no guardaba ninguna segunda intención ni mensaje velado: "Esta canción no va para dar que hablar, la pongo porque me encanta", puntualizó etiquetando a la artista. A sus 52 años, "La Patrona" tiró de humor con el mensaje "Para 52 años ni tan mal", mostrando su satisfacción por la etapa de calma que atraviesa durante su estancia en Canarias.