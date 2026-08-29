Tenerife alcanzará los 30 grados este sábado en una jornada marcada por el viento

Las temperaturas volverán a subir ligeramente este sábado en Tenerife, donde los termómetros alcanzarán los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada estará marcada también por el viento del nordeste, que soplará con intensidad en distintos puntos de la isla. En concreto, se esperan intervalos de viento fuerte en las vertientes del sudeste y el extremo noroeste, mientras que en las costas del oeste predominarán las brisas.

En cuanto a los cielos, predominarán las nubes en el nordeste de Tenerife, mientras que en el resto de la vertiente norte habrá intervalos nubosos que permitirán la apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla se espera poco nuboso, aunque podrían aparecer algunos intervalos durante la madrugada y por la tarde.

Temperaturas al alza en las zonas altas de Tenerife

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en medianías y podrán experimentar un ascenso más acusado en las cumbres. En Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una mínima de 23 grados y una máxima de 30.

La previsión apunta además a temperaturas más elevadas en las zonas de medianías y cumbres, mientras que en las zonas costeras los cambios serán más moderados. El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y en el extremo noroeste de Tenerife.

En la costa oeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será moderado del suroeste.

Tiempo en Canarias este sábado

La situación será similar en buena parte del archipiélago, con temperaturas que volverán a rondar o superar los 30 grados en determinadas zonas y un viento del nordeste que soplará con fuerza en distintos puntos.

En Lanzarote, habrá intervalos nubosos durante la mañana y la noche, tendiendo a poco nuboso el resto del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior. Arrecife tendrá entre 22 y 30 grados.

En Fuerteventura, predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos durante la mañana en las costas. Las máximas subirán ligeramente en el interior sur y podrán alcanzarse 30 grados en el sureste. En Puerto del Rosario se esperan 22 y 27 grados.

En Gran Canaria, habrá intervalos nubosos en el norte, con cielos más cubiertos durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el resto permanecerá poco nuboso. Las temperaturas podrán alcanzar los 30 grados en zonas del sureste, sur y oeste, especialmente en medianías. Las Palmas de Gran Canaria tendrá 24 grados de mínima y 28 de máxima.

En La Gomera, los intervalos nubosos serán más frecuentes en el norte, con apertura de claros durante la tarde. Las máximas subirán ligeramente y el viento será moderado del nordeste, fuerte en las vertientes este y noroeste. San Sebastián de La Gomera alcanzará los 28 grados.

En La Palma, los cielos estarán nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles. En el resto habrá intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en las zonas altas, y Santa Cruz de La Palma tendrá 22 y 27 grados.

Por último, El Hierro tendrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto, con temperaturas prácticamente sin cambios y un ligero ascenso de las máximas en el interior. Valverde registrará 18 grados de mínima y 24 de máxima.

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Así estará el mar

En las aguas de Canarias se esperan vientos del este o nordeste de fuerza 5 a 6, con marejada a fuerte marejada. Además, habrá mar de fondo del norte o noroeste de entre uno y dos metros.