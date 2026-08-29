SUNA 2000: un mito convertido en realidad

Todo gran proyecto comienza con una idea. Algunas, en su momento, incluso parecen una locura. Hace casi tres décadas, SUNA 2000 apostó por algo que entonces estaba muy lejos de ocupar el lugar que tiene hoy en las políticas medioambientales: aprovechar los restos vegetales, transformarlos en compost y devolverlos a la tierra convertidos en un nuevo recurso.

Aquella idea fue creciendo hasta convertirse en una realidad empresarial ligada a la agricultura, el reciclaje y el medioambiente. Fundada en 1998, SUNA 2000 ha recorrido desde entonces un largo camino que en 2022 dio paso a una segunda generación, decidida a reforzar todavía más el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la conservación de las tierras canarias.

DE UNA IDEA PIONERA A UNA NUEVA GENERACIÓN

Después de casi 30 años ofreciendo soluciones para la gestión y valorización de residuos, SUNA 2000 afronta una nueva etapa manteniendo intacta la filosofía que dio origen al proyecto: convertir lo que otros consideran un residuo en un recurso capaz de volver a generar valor.

El camino no ha estado exento de dificultades. El siniestro ocurrido en las instalaciones el 11 de enero de 2024 constituyó uno de sus momentos más complejos. Pero también marcó el inicio de una profunda renovación.

La compañía decidió reconstruir mirando hacia el futuro, ampliando un modelo que hoy integra gestión de residuos, transporte, obras y servicios públicos e investigación y desarrollo, con un objetivo común: avanzar desde una economía lineal hacia una verdadera economía circular, capaz de devolver al campo canario parte de los recursos que genera el propio territorio.

SUNA 2000 / ED

PRECISIÓN, EFICIENCIA Y CALIDAD

En Arona se materializa hoy esa evolución. Una instalación concebida para responder a las necesidades actuales de tratamiento y gestión y para demostrar que la sostenibilidad necesita, además de compromiso ambiental, capacidad industrial, organización y eficiencia.

Los métodos de producción y tratamiento desarrollados por SUNA 2000 persiguen optimizar los procesos manteniendo un principio que ha acompañado históricamente a la empresa: la calidad.

Porque gestionar residuos constituye únicamente una parte del ciclo. La verdadera circularidad aparece cuando esos materiales pueden ser valorizados, transformados y encontrar una segunda vida.

De ahí nace una de las grandes aspiraciones del proyecto: contribuir a mejorar la producción agrícola y ganadera mediante recursos naturales y residuos valorizados, regenerar los suelos rústicos y favorecer una agricultura cada vez más sostenible y de calidad.

DEL GRAN PRODUCTOR AL PEQUEÑO AGRICULTOR

El crecimiento de SUNA 2000 no ha supuesto olvidar el origen agrícola del proyecto. La compañía orienta su capacidad hacia las necesidades de grandes productores y consumidores, pero mantiene también su atención sobre el pequeño demandante, consciente de que detrás de cada cultivo existe un proceso que requiere cuidado, conocimiento y constancia.

Esa filosofía se traslada igualmente a su gama de productos, buscando ofrecer continuidad y homogeneidad para que agricultores y clientes puedan trabajar con la seguridad de disponer de soluciones estables en el tiempo.

Investigación, valorización, eficiencia en el uso de los recursos naturales, reducción del impacto ambiental y protección de la biodiversidad completan una estrategia que pretende situar agricultura y medioambiente en un mismo camino.

CERRAR EL CÍRCULO

Lo que comenzó con la idea de hacer compost con restos vegetales representa hoy una visión mucho más amplia.

Recoger. Gestionar. Valorizar. Transformar. Regenerar. Y devolver a la tierra.

Ese es el círculo que SUNA 2000 quiere seguir cerrando después de casi tres décadas de actividad. Una historia construida entre dificultades, transformación y crecimiento que demuestra que algunas de aquellas ideas que un día pudieron parecer imposibles terminan anticipándose a su tiempo.

SUNA 2000. Casi 30 años convirtiendo residuos en recursos. Una apuesta por la tierra canaria en la que calidad, experiencia y economía circular forman parte de un mismo compromiso.