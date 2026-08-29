Predicción de la Aemet para este domingo en Tenerife: cielos nubosos al norte, temperaturas estables y alisios moderados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este domingo, 30 de agosto de 2026, un panorama meteorológico marcado por la estabilidad, intervalos nubosos en las vertientes norte y temperaturas sin cambios significativos en las costas. Se prevén ligeros ascensos en las mínimas de las zonas de interior de las islas de mayor relieve, con registros que de forma puntual podrán alcanzar los 30 °C en el sureste y sur de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

El viento del nordeste continuará soplando con intensidad moderada, registrando intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas. En las cumbres centrales de Tenerife se espera viento moderado a fuerte del sudoeste, que irá virando a oeste hacia la tarde. En el mar predominará la marejada a fuerte marejada con vientos de fuerza 4 a 5 (arreciando temporalmente a 6) y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Predicción meteorológica detallada por islas

Tenerife

Nuboso en el nordeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales; en el resto de la vertiente norte, nubes matinales con claros a mediodía. Poco nuboso en el sur con nubosidad de evolución por la tarde en el oeste. Mínimas en ligero ascenso en el interior. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en el sudeste y noroeste. En cumbres, viento moderado a fuerte del sudoeste girando a oeste por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 21 °C | Máxima de 29 °C

La Gomera

Norte nuboso a primeras y últimas horas con amplios claros durante la tarde. Poco nuboso en el resto de la isla. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: Mínima de 24 °C | Máxima de 28 °C

La Palma

Cielos nubosos en el norte y este sin descartar lluvias débiles, más probables en el nordeste. En el resto, claraboyas por la tarde. Ascenso de las mínimas en el interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: Mínima de 23 °C | Máxima de 27 °C

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte tendiendo a poco nuboso por la tarde; despejado en el sur. Mínimas en ligero ascenso en zonas altas. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte en la vertiente sudeste, extremo oeste y El Pinar.

Valverde: Mínima de 20 °C | Máxima de 24 °C

Lanzarote

Intervalos nubosos matinales y al final del día, principalmente en el norte y oeste, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios; no se descarta alcanzar los 30 °C en el extremo sureste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el interior.

Arrecife: Mínima de 22 °C | Máxima de 29 °C

Fuerteventura

Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte y oeste durante la madrugada y primeras horas. Temperaturas estables, con posibilidad de tocar los 30 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior, sur de Jandía y costa sudoeste.

Puerto del Rosario: Mínima de 21 °C | Máxima de 28 °C

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos cubiertos a primeras y últimas horas; poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos en el interior. Se podrán alcanzar los 30 ºC en medianías del sur, sureste y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y oeste con rachas localmente muy fuertes de madrugada y tarde.

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