Multa de 3.000 euros por este gesto al volante que parece inofensivo pero puede poner en peligro la seguridad vial: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
Tráfico advierte de las sanciones económicas que pueden recibir los conductores
Disfrutar de tus canciones favoritas al volante es una acción que llevan a cabo millones de conductores, aunque muchos desconocen que esta práctica habitual puede tener graves consecuencias económicas. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que deben ser consciente de lo que ocurre alrededor mientras conducen.
Un volumen elevado impide escuchar sonidos fundamentales, como sirenas de ambulancias o vehículos policiales, y genera distracciones que aumentan el riesgo de accidente.
Sanciones a las que se enfrentan los conductores
El Reglamento General de Circulación no recoge específicamente sanciones para los conductores por circular con el volumen de la música alto, sino que las infracciones depende de la normativa local y la gravedad de la situación.
Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes. El artículo 18.2 deja claro que "queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio, auriculares o instrumentos similares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción". Por los tanto, el uso de auriculares al volante está considerado una infracción grave y sancionado con 200 euros y pérdida de 3 puntos del carné de conducir.
Un volumen moderado es la opción que deben tomar los conductores, ya que no interfieren en la contaminación acústica. No exista una cifra única de nivel acústico para todo el país, pero muchos ayuntamientos toman como referencia los 87 decibelios. Los conductores que superen los límites leves de decibelios se enfrentan a una sanción que oscila entre 90 y 300 euros, mientras que si generan molestias graves asciende hasta los 3.000 euros.
Recomendaciones de la DGT
Tráfico lanza una serie de recomendaciones a los conductores que quieran disfrutar de sus canciones o podcast favoritos al volante, pero siempre teniendo presenten los sonidos del entorno por el que circulan.
- Mantener un volumen moderado que permita percibir el entorno.
- Evitar música alta cerca de hospitales, colegios o zonas residenciales.
- No distraerse con la música al manipularla mientras conduces.
Aunque puede parecer un simple gesto cotidiano, un volumen excesivo al volante puede poner en riesgo la seguridad vial.
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