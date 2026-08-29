Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
El Centro Coordinador de Emergencias 112 movilizó recursos de rescate, sanitarios y policiales tras recibir el aviso a primera hora de la tarde de este sábado
Un hombre de 75 años de edad ha resultado herido de carácter grave durante la tarde de este sábado, 29 de agosto de 2026, después de que el vehículo que conducía sufriera una precipitación por un barranco en el municipio de Arico, al sur de Tenerife. El accidente se produjo a las 14:45 horas en el entorno de Lomo de Oliva, momento en el que se recibió la alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Ante la gravedad del siniestro y las dificultades del terreno, el técnico sectorial del Consorcio de Bomberos de Tenerife coordinó la intervención de sus efectivos, quienes se desplegaron en el cauce del barranco para acceder al turismo, izar de forma segura al accidentado y entregarlo a los servicios de salud.
Asistencia médica de urgencia y atestado policial
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el lugar una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. Tras el rescate del habitáculo:
- Atención y diagnóstico: El personal sanitario atendió e inmovilizó al varón, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave.
- Evacuación hospitalaria: Tras lograr su estabilización inicial en el lugar de los hechos, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
En la resolución del incidente intervinieron asimismo patrullas de la Policía Local de Arico y de la Guardia Civil, cuyos agentes colaboraron activamente con los equipos de rescate e instruyeron los atestados correspondientes para determinar los motivos del despeñamiento.
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