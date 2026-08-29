Camino a los Corazones de Tejina: Cabildo y Ayuntamiento colaboran en la tradicional recolección de faya en La Tahona

La Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife y el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna han vuelto a unir esfuerzos para respaldar los preparativos de la Fiesta de los Corazones de Tejina. Durante la jornada de este viernes, representantes institucionales y miembros de la Asociación Corazones de Tejina acudieron al área recreativa de La Tahona, en San Juan de la Rambla, para llevar a cabo la recolección y el corte de faya.

La cita contó con la presencia de la consejera insular Blanca Pérez, el concejal de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Fran Hernández, y la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz. Todos ellos acompañaron a los vecinos de las tres comisiones tradicionales —Calle Arriba, Calle Abajo y El Pico— en uno de los actos previos más arraigados y significativos del calendario festivo.

Respeto por el entorno y valor etnográfico

Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 12 de mayo de 2003 a iniciativa del colectivo vecinal, la celebración destaca tanto por su riqueza etnográfica como por el arraigo comunitario en la confección de estas monumentales estructuras decoradas con ramas, flores y frutas.

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