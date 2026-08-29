Camino a los Corazones de Tejina: Cabildo y Ayuntamiento colaboran en la tradicional recolección de faya en La Tahona
Las áreas de Medio Natural insular y municipal acompañaron a la Asociación Corazones de Tejina en el ritual de recolección en San Juan de la Rambla
La Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife y el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna han vuelto a unir esfuerzos para respaldar los preparativos de la Fiesta de los Corazones de Tejina. Durante la jornada de este viernes, representantes institucionales y miembros de la Asociación Corazones de Tejina acudieron al área recreativa de La Tahona, en San Juan de la Rambla, para llevar a cabo la recolección y el corte de faya.
La cita contó con la presencia de la consejera insular Blanca Pérez, el concejal de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Fran Hernández, y la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz. Todos ellos acompañaron a los vecinos de las tres comisiones tradicionales —Calle Arriba, Calle Abajo y El Pico— en uno de los actos previos más arraigados y significativos del calendario festivo.
Respeto por el entorno y valor etnográfico
Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 12 de mayo de 2003 a iniciativa del colectivo vecinal, la celebración destaca tanto por su riqueza etnográfica como por el arraigo comunitario en la confección de estas monumentales estructuras decoradas con ramas, flores y frutas.
- Sostenibilidad forestal: Durante la jornada en La Tahona, Blanca Pérez subrayó el rigor con el que los participantes ejecutan el desmonte vegetal, trabajando en todo momento de forma respetuosa con el medio ambiente y bajo las directrices directas de los técnicos insulares.
- Relevo generacional: Por su parte, Fran Hernández puso en valor el valor formativo de la jornada, destacando la asistencia de las generaciones más jóvenes para aprender el oficio, preservar las señas de identidad de Tejina y sensibilizarse en la protección de los montes insulares.
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