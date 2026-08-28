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Yincana a lo canario en el norte de Tenerife entre papas, trillos, pinocha y mojo

La prueba deportiva y lúdica, integrada en las fiestas patronales del barrio Icod el Alto, en Los Realejos, simula tareas tradicionales del campo canario como el trillo y la siembra de papas

Un agricultor muestra papas bonitas recogidas en una finca de Icod el Alto.

Un agricultor muestra papas bonitas recogidas en una finca de Icod el Alto. / Arturo Jiménez

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Mar Molina

Icod el Alto, en el municipio de Los Realejos, acogió este mes de agosto la segunda edición del Cross Camino del Campesino, una prueba deportiva y lúdica integrada en las fiestas patronales de este núcleo del norte de Tenerife.

La iniciativa plantea una competición diferente, en la que los participantes deben completar un recorrido mientras afrontan distintas pruebas y obstáculos relacionados con las tareas tradicionales del campo canario. La propuesta combina así actividad física, entretenimiento y elementos vinculados a la cultura rural de la localidad.

El evento cuenta con la colaboración de la comisión de fiestas de Icod el Alto y el apoyo del Ayuntamiento de Los Realejos.

Un agricultor con la guataca en una finca de papas de Icod el Alto, Los Realejos

Un agricultor con la guataca en una finca de papas de Icod el Alto, Los Realejos / Arturo Jiménez

Papas, trillo, pinocha, mojo y vino

Uno de los elementos más característicos del Cross Camino del Campesino es que las pruebas toman como referencia actividades y productos estrechamente relacionados con la agricultura tradicional de la zona.

Durante el recorrido, los equipos participantes deben enfrentarse a dinámicas relacionadas con el uso del trillo, la pinocha y la siembra de papas, además de otras vinculadas a productos habituales de la gastronomía y la tradición local, como el mojo y el vino, según describe Iván García (@ivangarciadorta), presentador de eventos y comunicador.

La elección de estas actividades conecta la competición con la identidad agrícola de Icod el Alto. El propio Ayuntamiento de Los Realejos define este núcleo como un barrio de marcado carácter agrícola, donde la papa y el trigo figuran entre los cultivos tradicionales.

El municipio también ha desarrollado diferentes iniciativas para conservar y divulgar las labores agrícolas tradicionales. En 2026, por ejemplo, su programa de encuentros etnográficos incluyó una demostración de la siembra tradicional de la papa bonita en Icod el Alto.

Icod el Alto y la tradición de las papas

La elección de las papas como una de las protagonistas de esta yincana tiene además una relación especial con la historia de Icod el Alto. En Los Realejos, las papas antiguas se siembran en las tierras de Icod el Alto y la zona de las medianías del Valle, como Palo Blanco, La Ferruja y Las Llanadas, según la web www.papabonita.losrealejos.es.

La tradición agrícola se ha mantenido durante siglos y el cultivo de las papas antiguas de Canarias y el trigo continúa formando parte de la actividad de las medianías realejeras. En la zona también se han impulsado iniciativas destinadas a preservar las semillas y los conocimientos asociados a estos cultivos. Icod el Alto, describe el Ayuntamiento, "es el barrio de Los Realejos más distante del casco del municipio, ya que se encuentra situado fuera de la comarca natural del Valle de la Orotava en una planicie de la Cordillera de Tigaiga".

De esta manera, el Cross Camino del Campesino utiliza una fórmula deportiva y participativa para recuperar diferentes elementos del trabajo rural y convertirlos en parte de una actividad festiva.

Una propuesta festiva ligada al campo

Más allá de su carácter competitivo, la yincana pone el foco en oficios, productos y labores vinculados al entorno rural de Tenerife, utilizando elementos reconocibles de la cultura canaria como parte de las pruebas que deben superar los equipos.

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El resultado es una propuesta que combina deporte y ocio con la divulgación de unas prácticas agrícolas que siguen formando parte de la identidad de Icod el Alto y de Los Realejos.

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